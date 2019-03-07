繼鄭文燦之後 林右昌明訪美 受高規格待遇

2019-03-07 17:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌明天（8日）將率團赴美訪問11天，他的行程和桃園市長鄭文燦差不多，拜訪國務院的層級和待遇也很高，今天被問到蔡英文總統有無交付什麼任務？他說，每個縣市長的任務都很單純，總統那邊並沒有特別的交代。

林右昌與市府相關局處首長，明天將出訪美國，先到紐約法拉盛台灣會館與僑界座談，對台灣政局發展及民進黨未來新路線發表看法，以及去年底臨危受命接任民進黨代理黨主席的心路歷程，接著到費城、華盛頓，密集拜會美國行政部門官員、國會議員，並到姐妹市鹽湖城參訪，最後一站是到西雅圖，參訪Google、微軟等大企業。

林右昌今天和來自美國鹽湖城的YouTuber網紅小貝（Logan D Beck）進行直播對談，小貝介紹與基隆市締結姐妹市40年的鹽湖城，也允諾將到基隆好好遊覽、品嚐美食。

林右昌和小貝（米漿）2人坐在基隆東岸商場的餐廳對話，背後就是停靠在東岸碼頭的公主郵輪，民眾看到直播畫面，直稱讚基隆的無敵海景。

林右昌也送給小貝他的新書《市長的口袋食堂：林右昌X45家基隆美食》，當面邀請小貝擔任基隆的代言人，把基隆的美好讓世界看見。小貝也很開心地說，一定會再找時間來到基隆，好好地遊覽、品嚐小吃美食。

林右昌臉書直播影片：

「小貝」臉書貼文：

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