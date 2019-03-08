林右昌今晚率團訪美11天 接棒拜會白宮、國務院

2019-03-08 19:27

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕基隆市長林右昌今晚率團搭機前往美國五大城市，展開為期11天的訪問行程，林右昌出發前在桃園機場受訪時表示，此行主要為城市外交，並將拜會白宮、國務院，希望讓美國政界更了解台灣的狀況，給台灣更多的支持與協助。

此行是林右昌上任以來，首次率團前往美國訪問，除了將走訪紐約、華府DC、費城、鹽湖城、西雅圖等五個城市外，也將在紐約僑社公開演講，跟台僑聊聊台灣現況及民進黨的未來，讓關心台灣狀況的僑胞能夠安心。

林右昌在桃園機場接受媒體訪問時表示，此行將在紐約起與僑胞進行交流，並前往華府，拜會白宮、國務院相關機構，拜會的層級也與正在訪美的桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲在未來拜會的層級一樣。

林右昌談到，縣市長出訪屬於城市外交，總統蔡英文並沒有交付任務，但希望能在紐約時，有機會能與目前也在美國訪問的鄭文燦碰面，若有時間，也會交換意見。

此外，林右昌也會前往費城、華盛頓，拜會美國行政部門官員、國會議員，並與美國企業研究所（AEI）等重要智庫進行閉門會談，也將在「全球台灣研究中心」發表演說；林右昌表示，希望藉此讓美國政界更了解台灣的狀況，給台灣更多的支持與協助，讓未來台灣在政治、經濟、社會的發展上能夠更為順利。

林右昌說，鹽湖城則是基隆最大的姐妹市，今年是兩市結為姐妹市的40週年，也希望藉由拜訪，表達兩市友誼深厚，並進行文化、教育、體育的雙邊合作和交流事宜。

林右昌一行最後將前往西雅圖參訪微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon Go）等知名跨國大企業，去學習最新的科技應用型態與發展，林右昌說，很多台灣科學家在這些公司任職，也會與他們互動拜訪，了解他們的工作狀況及最新研究趨勢與結果，作為未來基隆產業規劃的參考。

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