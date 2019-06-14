查毒緝槍無役不與 「萬華雙傑」獲金吾獎表現亮眼

2019-06-14 13:12

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天下午1點半舉辦慶祝108年警察節暨第27屆金吾獎頒獎典禮活動；其中金吾獎「偵查犯罪類」得獎名單中，萬華分局偵查佐呂金豪與蔡佳叡，在查緝槍枝與毒品的表現十分亮眼，尤其他們年紀輕輕，進入警界不久就能獲此殊榮，格外引人注目。

萬華分局偵查隊偵查佐呂金豪今年29歲，警專31期畢業生，進入警界才5年，畢業後先至萬華分局莒光所服務，直到2年半前因為刑警工作有興趣，調往偵查隊任職。呂出身警察世家，一家三代都是警察，他從小耳濡目染，對警察工作充滿熱血與興趣。

呂去年參與破獲的案件不計其數，包含毒品、槍枝與多起重大竊案，其中還有三重某酒店媒介未成年少女陪酒案，堪稱「救人於水火」。

蔡佳叡更年輕，警專32期畢業，今年才24歲。畢業後曾擔任萬華分局大理所警員，當時雖然十分「菜」，但因為對偵辦刑案有「潛力」，半年後就被調往偵查隊偵辦刑案。

蔡的刑警工作表現優異到令人乍舌，他參與查緝毒品案超過1百件並起獲各式毒品，其中安非他命查緝量更超過2.5公斤，許多藥頭、藥腳聽聞有這號人物都不敢造次。除毒品案外，蔡優秀的刑警表現也反映在查緝槍枝上，他參與的查緝案中共查獲12把長短槍。

萬華分局同仁說，呂金豪與蔡佳叡表現亮眼，除了本身的努力外，他們的師父、同隊小隊長傾囊相授也十分重要。呂與蔡的小隊長，分別是也得過金吾獎的張瑞榮、洪晨鐘，這兩人在刑警界十分有名，辦起案來不僅是「拼命三郎」，嫉惡如仇的個性更是查緝犯罪的最佳動力。

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