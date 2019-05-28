衝鋒陷陣讓證據「說話」 洪政杰獲全國刑事鑑識楷模

2019-05-28 09:26

〔記者謝介裕／南投報導〕「刑事鑑識」是時下科學辦案中不可或缺的一環，尤在刑案偵辦過程中，更居破案的重要關鍵，內政部警政署今年舉辦全國刑事鑑識楷模選拔，南投縣警察局警務員洪政杰從全國各機關鑑識菁英中脫穎而出，榮獲第12屆全國刑事鑑識楷模，可說是實至名歸。

洪政杰從事鑑識工作12年來，參與大大小小各類刑事案件，對每件案子都秉持「讓證據會說話」的精神深入勘察，並強調，「鑑識人員沒有選擇現場的權利，只有不斷挖掘真相的職責」，不管是潮濕、酷熱或惡臭四溢的環境，乃至人煙罕至的崇山峻嶺，只要案件需要，他絕對義無反顧「衝鋒陷陣」勘察。

例如去年南投警方偵辦鄧姓嫌犯在埔里山區種植511棵大麻的案件，該現場位處深山，洪政杰回憶行動當天，因多日豪雨山區道路泥濘濕滑，但還是冒著危險開車抵達現場並採取現場跡證進行比對，讓犯嫌狡辯之詞無所遁形，順利剷除深山大麻田，展現政府打擊毒品犯罪決心。

又如今年初在仁愛鄉山區發現無名骨骸，現場位於深山且道路崩壞，車輛無法到達，只能以徒步方式前往，途中還有多處坍塌崩壁，路途驚險萬分，一個不小心就會墜落深不見底的山谷，雖然如此洪政杰還是與仁愛分局同仁前往現場勘察採證，來回花費一整天，以接力的方式將該骨骸背下山，後續經DNA鑑定並鍥而不捨逐一比對失蹤人口資料，終於在4月底找到該骨骸的家屬，幫遺骨找到回家的路。

除此，洪政杰於去年向南投縣政府爭取第2預備金，建立指紋遠端工作站，一旦刑案現場採獲指紋，便可立即與刑事警察局指紋資料庫連線比對，大幅縮短辦案時間，提升警察機關破案能量，也讓人看到他在刑事鑑識以外卓越表現的一面。

南投縣警察局長陳木樹、副局長郭仁賓說，洪政杰能從全國30多位角逐者中脫穎而出，除了其個人的努力之外，也代表警政署對該警局在鑑識領域表現的肯定，也令警局同仁與有榮焉，本月31日將前往警政署由署長陳家欽頒獎表揚。

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