上大夜班疲憊上路 國道1死1傷要負責

2019-06-14 11:40

［記者楊政郡／台中報導］剛上完大夜班的許姓護理人員，累虛虛的就開車上國道三號，在外側車道卻偏移到路肩，撞擊停放路肩的工程小貨車，兩工人在車前休息，撞成1死1傷，她幾乎要負全責！該工程人員在路肩停車後方145公尺處開始，每10公尺擺放1個交通錐，計擺放15個，期間還設置兩個拒馬，被告辯稱她當時就在開車什麼事都沒做，檢方依過失致死及過失致傷罪起訴。

檢察官調查，許姓護理人員在某產後護理之家工作，案發當天還是上大夜班，去年7月19日清晨7點下班，協助處理新生嬰兒後，7點20分開車離開，從台灣大道交流道路上國道一號，北上轉國道四號，再北上轉進國道三號，但是發現她從內側車道，轉進外側車道，在外側車道還偏移路肩而在168.3公里處，從後擦撞路肩停車的工程小貨車。

而當時工程小貨車車頭前方站著高女（死者）、約5公尺處站著江男（傷者），因小貨車被撞，兩人都被小貨車擠壓連帶撞擊，高女頭胸腹部鈍挫傷、多重器官損傷而死亡，江男也有左側硬膜下出血、脾挫傷、多處外傷等傷害。

許女具狀表示，小貨車也要負責任，它停放超越路肩佔到外側車道、現場未設置交通管制設施（既安全警示設施），才讓她煞車不及。

可是檢察官根據現場事故圖，小貨車並未占據外側車道，且已在車後150公尺內，設置15個交通錐，中間還有兩個拒馬，已經採取必要的交通警示。許女要負較大責任。

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