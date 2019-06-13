阿羅哈首發事故聲明稿 網友傻眼：太不正式了吧？

2019-06-13 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕阿羅哈客運10日深夜行經中山高彰化段時，車輛失控，造成2死14傷的重大車禍，阿羅哈客運11日在官網隨即發出聲明稿，聲明稿全文4行相當沉痛地說了2次的對不起，但不少網友認為實在不夠有誠意，也不夠正式。

阿羅哈客運11日首發聲明稿道歉，聲明稿中態度相當沉重，連說了2次的「慚愧」和「對不起」，表示即使戰戰兢兢的用心管理行車安全，但仍然發生意外，並會負責所有傷亡者的賠償金額，賠償金額也會優於同業。

但不少網友看了這「4行聲明稿」相當傻眼，紛紛留言表示「不能好好說話嗎」、「優於同業不知道是在三小，是要撫平傷痛不是要比價格」、「我覺得這聲明有點嘲諷」、「不能正式一點嗎」，也有網友挺公司，表示「這聲明稿有什麼問題嗎？道歉有了、賠償承諾有了」、「寫的ok,不官腔」、「重點是賠多少錢好嗎，寫的再漂亮死不賠有用」、「聲明稿不是太重要，該負擔的責任扛好扛滿就OK了」。

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