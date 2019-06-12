集氣！18歲女志工搶救阿羅哈傷患 返家遭賓士衝撞命危

2019-06-12 10:33

〔記者湯世名／彰化報導〕大家來為她集氣！今年甫考上大學護理系在醫院當志工的18歲朱姓女學生，10日晚間在彰化縣花壇鄉省道台一線與1輛賓士車發生劇烈碰撞，朱女被撞成重傷命危，昏迷指數3。親友難過指出，當晚朱女聽聞國道發生阿羅哈客運重大死傷車禍，她趕赴秀傳醫院協助搶救傷患，不料返家途中發生車禍，與死神拔河中，籲請民眾提供行車紀錄器還原當時狀況，並請大家為朱女祈禱。

這起事故發生在前晚10點多，朱女與賓士車發生碰撞後當場倒地昏迷，賓士車車頭與擋風玻璃毀損碎裂，朱女騎乘的機車也嚴重毀損，可見當時劇烈碰撞。警方已針對車禍肇事原因、責任進行釐清。

彰化秀傳醫院指出，朱女到今年4月之前都是固定週六在急診服務，若是寒暑假就是週一至週五早上都來幫忙，因為要考試因此從4月開始請假，順利考取南部某大學護理系後，前天上午重新回秀傳急診服務，沒想到當晚就發生車禍。

朱女的哥哥則說，朱女的志願就是當護理師救人，10日晚間從新聞中獲悉國道發生阿羅哈客運重大死傷車禍，不少傷患送到彰化市彰基、秀傳醫院急救，朱女直覺「應該有人需要幫忙」，第一時間騎機車出門趕赴秀傳醫院幫忙，但醫院當時一團混亂，她協助過後即騎車返家，沒想到就在距離住家僅2分鐘路程的花壇鄉中山路上發生車禍。

朱女父親哽咽說，她從小即立志要當護理師，假日都會到醫院當志工，前晚去幫忙救人，老天爺應該要保佑才對，怎麼會這樣。

長庚醫院醫師江坤俊在得知此消息後也在自己臉書上表示，才剛開完就傳來一個令人難過的消息，因為別人開車車速過快撞上了朱女（朱女是聽到國道客運翻覆，跑到醫院急診當志工，回家路上發生車禍的），她陷入了昏迷，她的朋友告訴他，她是他的粉絲，因為他而立志當護理師，她以後要和他一樣幫助每一個病人。

江坤俊並為朱女集氣，希望她趕快好起來，他會去參加她的新生入學典禮，畢業典禮也會帶一束花去為她慶祝，她一定會成為一位最有愛心的護理師，希望大家為朱女加油，一定會有好結局的。

朱女目前正在彰化基督教醫院加護病房搶救中，醫院表示朱女命危情況危急，全力搶救中。

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