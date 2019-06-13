網紅「吃屎哥」嗆炸總統府 檢建請加重其刑

2019-06-13 14:19

〔記者陳恩惠／桃園報導〕網路紅人「吃屎哥」游兆霖，今年4月間在網路以直播方式揚言要炸總統府，警方接獲檢舉，游男當日傍晚6時便被桃園市警中壢分局帶回偵辦，調查時，游男聲稱想引人注意，當庭道歉「對不起社會大眾」，桃園地檢署日前偵結，將他依妨害秩序罪起訴，並依累犯規定，建請法官加重其刑，同時聲請簡易判決處刑。

起訴指出，26歲游男5年前有恐嚇取財等前科分別遭判刑，之後入獄服刑1年4月，2015年10月初出獄，仍不知悔改，竟因個人情緒管控不佳，今年4月5日下午5時，透過網路登入臉書帳號「游兆霖」，以公開直播的方式，在影片中直嗆「我要炸總統府拉，XXXXXX（六字經）」等語，並留言「我要炸總統府」、「我東西跟兄弟都準備好了」等文字，讓不特定人士瀏覽他的網頁後，心生畏懼而報警。

檢察官調查時，游男坦承自己的確在臉書網頁開直播，並張貼影片及留言，但他否認有任何恐嚇公眾的犯行，竟當庭辯稱：我是開玩笑的！最近壓力大，想引起大家注意啦；但檢方勘驗他翻拍臉書2張貼文照片，以及當日直播的影片，認為他的犯行明確。

起訴指出，在臉書頁面中，以公開版面供不特定人或帳號好友不特定多數人閱覽方式，散布嗆炸總統府的影片及留言，將迅速傳播被公眾得知，勢必造成公眾恐慌，且近年常有隨機殺人、傷害事件發生，游男張貼的影片和留言讓民眾瀏覽後，將造成社會混亂、人心浮動而心生畏懼。

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