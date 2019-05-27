2年蓋好「總統府」！鄉下黑手夫妻攜手一圓「總統夢」

2019-05-27 05:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾鄉現年69歲的機車店老闆巫裕豐與太太邱碧梅迷上「四色牌摺紙藝術」，兩年前攜手問鼎「總統及第一夫人美夢」，挑戰百分之一縮小版的「總統府」，如今這個面寬140公分、深85公分、塔高60公分「迷你總統府」已經全部完工，外型維妙維肖，每天吸引許多遊客前來觀看，「夫妻攜手邁向總統府」的故事在地方傳為美談，夫妻倆更被喻為「田尾第一家庭」。

這座小小總統府，外型維妙維肖，一柱、一牆皆經過考證，夫妻倆完全未受過正規的藝術教育，也從未去過總統府，但巫裕豐上總統府網站取得建築細部外觀和尺寸，回頭再以四色牌「日夜雕琢」，就完全這個大作。

14萬支「四色牌」打造的「總統府」已成為田尾鄉海豐村的新景點，民眾好奇「你們夫妻賭很大？」夫妻笑答「我們完全不賭博，只因朋友玩過的四色牌丟棄，覺得可惜，便拿來作藝品」。

巫裕豐說，做總統府沒有想像中難，只是「很厚工」！抓住紅、白、綠、黃四種顏色如何組成整棟建築，這就是訣竅，他從「地基」開始打造，一柱一牆算好尺寸，再逐一組合，中央塔樓構造最複雜也最難做。

他說，自己是無師自通，白天修機車，晚上閒來沒事就把丟棄的四色牌摺成「紙積木」再組合，當作消磨時間。

當他開始擘劃「總統夢」時，鄰居三不五時過來關心進度，「你們夫妻還沒搬進去住？」日前兩人把庭園造景完成，工程全數完工，巫裕豐自嘲「一圓總統、第一夫人美夢」。

其實巫裕豐問鼎「總統夢」並非一蹴可幾，他僅有國中學歷，畢業後當機車學徒，如今子女都已成家立業，50歲那年驟然獲得大量四色牌，便開始琢磨如何做成藝品，技術純熟後，擴大組合成生活物件，成品越做越多，包括古厝、洋樓、手提包、腳踏車、花瓶…等，連紅龍果都難不倒他，這些作品都擺放在機車行隔壁展覽，不少遊客出價購買，但夫妻倆都捨不得割愛，只有做一些小藝品跟人結緣。

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