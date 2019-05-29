觀光客住總統府恐違法？ 關鍵在「有無營利、收費」

2019-05-29 19:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕總統府帶頭宣傳台灣觀光，開放國際背包客來總統府住一晚，體驗真正的「總統套房」。部分旅遊業者抱持正面態度，認為有助國際間宣傳，不過也有業者認為，總統府非合法旅宿業者，卻接待旅客入住，有違反發展觀光條例疑慮。觀光局解釋，來去總統府住一晚活動是為宣傳台灣觀光，與旅館業及民宿以收取費用為目的、提供不特定對象住宿及相關服務的營利行為明顯不同，並無違法。

觀光局表示，按發展觀光條例第2條第8款規定：「旅館業：指觀光旅館業以外，以各種方式名義提供不特定人以日或週之住宿、休息並收取費用及其他相關服務之營利事業」及同條第9款：「民宿：指利用自用住宅空閒房間，結合當地人文、自然景觀、生態、環境資源及農林漁牧生產活動，以家庭副業方式經營，提供旅客鄉野生活之住宿處所」；次按行政院主計總處中華民國行業標準分類略為：「從事以日或週為基礎，提供客房服務或渡假住宿服務之行業，應屬旅館業或民宿等短期住宿業範疇。」

觀光局表示，依上述法規解釋，旅宿業具有對「不特定人」提供「日或週之住宿或休息」及「客房服務或渡假住宿服務」，而「收取費用」的經營屬性。但入住總統府一日體驗是為達到宣傳台灣觀光目的，與旅館業及民宿以收取費用為目的、提供不特定對象住宿及相關服務的營利行為明顯不同，並無違反發展觀光條例相關規定。

觀光局表示，總統府日常是作為總統辦公及接待外賓用途，為提升台灣觀光能見度，總統府與文化總會及交通部觀光局特合作辦理本案，這意義在於總統以國家元首的身分代表台灣全體人民，展開雙手歡迎國際旅客的到訪，同時也代表總統對觀光產業發展的高度重視，盼業界能正面看待，共同為推廣臺灣觀光來打拼。

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