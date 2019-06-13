謝祖武代表愛爾麗 捐宜縣造價360萬元救護車

2019-06-13 13:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］愛爾麗國際醫療集團鑑於去年蘇澳新馬普悠瑪事件造成重大傷亡，深感宜縣醫療資源不足，決定捐給宜蘭縣政府消防局一輛造360萬元的救護車，在礁溪消防分隊值勤，今由集團代言人、藝人謝祖武代表捐贈；謝祖武說，希望此事能拋磚引玉，讓更多企業家願意做一樣的事；消防局指出，感謝愛爾麗的行義善舉，值得敬佩。

宜蘭縣1年救護案件約2萬5000件，平日在值勤的救護車約22輛，但救護車耗損率高，造價昂貴，需外界金援；消防局長徐松奕說，因礁溪地區觀光興盛，流動人口多，才會選擇讓愛爾麗集團捐贈的救護車，在救護案件相對較多的礁溪地區值勤。

徐松奕表示，愛爾麗這次捐贈的救護車，裝備還包含燒燙傷處理設備及去顫器（AED）等，是目前宜蘭縣設備最新，也是最高級的救護車，真的很感謝愛爾麗，讓宜蘭縣享有高品質的緊急救護資源。

謝祖武指出，很榮幸能以代言人的身分，把救護車捐贈給宜蘭縣消防局，但他希望這輛救護車可以不要用到，在地民眾能安居樂業、闔家平安。

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