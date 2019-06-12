高市警局公布37名中階警官異動 婦幼、少年隊長異動受矚目

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局今午公布中階警官人事案，包括副分局長、偵查隊長、少年隊長、婦幼隊長、組長、巡官等職務，預計17日下午3點前報到，警局表示，依品操學能、職務歷練、工作治安功能，就現有及遞遺職缺，依品操學能、職務歷練、工作績效、專業能力及適才適所等職務陞遷原則，總計檢討派補陞遷人員共計37人。
異動的37名警官中，剛補的婦幼隊長何東隆調旗山副分局長，遺缺由少年隊隊長沈建仁繼任，新興分局偵查隊長王春生則調升少年隊長。
高雄市警察局公布中階警官異動名單︰
|編號
|新 任
|姓名
|原 任
|單 位
|職 稱
|單 位
|職 稱
|1
|鳳山分局副分局長
|許春生
|苓雅分局副分局長
|2
|苓雅分局副分局長
|吳信宏
|前鎮分局副分局長
|3
|前鎮分局副分局長
|黃元民
|旗山分局副分局長
|4
|旗山分局副分局長
|何東隆
|婦幼警察隊隊長
|5
|婦幼警察隊隊長
|沈建仁
|少年警察隊隊長
|6
|少年警察隊隊長
|王春生
|新興分局偵查隊隊長
|7
|旗山分局副分局長
|羅重江
|小港分局督察組組長
|8
|新興分局偵查隊隊長
|許志雄
|三民第一分局偵查隊隊長
|9
|三民第一分局偵查隊隊長
|翁士閔
|鹽埕分局偵查隊隊長
|10
|鹽埕分局偵查隊隊長
|黃錦富
|旗山分局偵查隊隊長
|11
|旗山分局偵查隊隊長
|陳嘉宏
|刑事警察大隊專員
|12
|刑事警察大隊專員
|李孟師
|資訊室警務正
|13
|刑事警察大隊司法組組長
|王國基
|刑事警察大隊肅竊組組長
|14
|刑事警察大隊肅竊組組長
|陳明俊
|刑事警察大隊司法組組長
|15
|小港分局督察組組長
|邱明勇
|三民第一分局督察組組長
|16
|三民第一分局督察組組長
|周春成
|苓雅分局行政組組長
|17
|苓雅分局行政組組長
|吳長泉
|小港分局行政組組長
|18
|小港分局行政組組長
|黃銘晟
|六龜分局交通組組長
|19
|六龜分局交通組組長
|鄭文瑤
|防治科警務正
|20
|秘書室警務正
|李德賢
|保安警察大隊督察員
|21
|仁武分局秘書室主任
|吳昇霖
|防治科警務正
|22
|防治科警務正
|黃正昇
|保安警察大隊中隊長
|23
|保安警察大隊中隊長
|林俊宏
|左營分局警備隊隊長
|24
|左營分局警備隊隊長
|邱健良
|左營分局警務員
|25
|六龜分局警備隊隊長
|楊福安
|鹽埕分局警備隊隊長
|26
|鹽埕分局警備隊隊長
|陳淵賜
|前鎮分局督察員
|27
|鳳山分局南成派出所警務員兼所長（第七序列）
|葉清泉
|鳳山分局南成派出所警務員兼所長（第八序列）
|28
|左營分局新莊派出所警務員兼所長（第七序列）
|柯政男
|左營分局新莊派出所警務員兼所長（第八序列）
|29
|捷運警察隊警務員（第七序列）
|沈逸鈞
|捷運警察隊警務員（第八序列）
|30
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|劉欽云
|勤務指揮中心巡官
|31
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|蘇豐盛
|保安警察大隊分隊長
|32
|少年警察隊警務員
|江芝迎
|刑事警察大隊偵查員
|33
|刑事鑑識中心警務員
|曾宗毅
|刑事鑑識中心巡官
|34
|保安警察大隊分隊長
|邱皇曦
|三民第一分局巡官
|35
|勤務指揮中心巡官
|謝幸池
|小港分局巡官
|36
|保安警察大隊巡官
|姜政賢
|交通警察大隊分隊長
|37
|交通警察大隊分隊長
|王瀠雰
|鼓山分局巡官
|註：陞任第八序列行政警務員勤務指揮中心巡官劉欽云等2人另由本局辦理公開選填服務單位。