高市警局公布37名中階警官異動 婦幼、少年隊長異動受矚目

2019-06-12 19:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局今午公布中階警官人事案，包括副分局長、偵查隊長、少年隊長、婦幼隊長、組長、巡官等職務，預計17日下午3點前報到，警局表示，依品操學能、職務歷練、工作治安功能，就現有及遞遺職缺，依品操學能、職務歷練、工作績效、專業能力及適才適所等職務陞遷原則，總計檢討派補陞遷人員共計37人。

異動的37名警官中，剛補的婦幼隊長何東隆調旗山副分局長，遺缺由少年隊隊長沈建仁繼任，新興分局偵查隊長王春生則調升少年隊長。

高雄市警察局公布中階警官異動名單︰

編號 新 任 姓名 原 任 單 位 職 稱 單 位 職 稱 1 鳳山分局副分局長 許春生 苓雅分局副分局長 2 苓雅分局副分局長 吳信宏 前鎮分局副分局長 3 前鎮分局副分局長 黃元民 旗山分局副分局長 4 旗山分局副分局長 何東隆 婦幼警察隊隊長 5 婦幼警察隊隊長 沈建仁 少年警察隊隊長 6 少年警察隊隊長 王春生 新興分局偵查隊隊長 7 旗山分局副分局長 羅重江 小港分局督察組組長 8 新興分局偵查隊隊長 許志雄 三民第一分局偵查隊隊長 9 三民第一分局偵查隊隊長 翁士閔 鹽埕分局偵查隊隊長 10 鹽埕分局偵查隊隊長 黃錦富 旗山分局偵查隊隊長 11 旗山分局偵查隊隊長 陳嘉宏 刑事警察大隊專員 12 刑事警察大隊專員 李孟師 資訊室警務正 13 刑事警察大隊司法組組長 王國基 刑事警察大隊肅竊組組長 14 刑事警察大隊肅竊組組長 陳明俊 刑事警察大隊司法組組長 15 小港分局督察組組長 邱明勇 三民第一分局督察組組長 16 三民第一分局督察組組長 周春成 苓雅分局行政組組長 17 苓雅分局行政組組長 吳長泉 小港分局行政組組長 18 小港分局行政組組長 黃銘晟 六龜分局交通組組長 19 六龜分局交通組組長 鄭文瑤 防治科警務正 20 秘書室警務正 李德賢 保安警察大隊督察員 21 仁武分局秘書室主任 吳昇霖 防治科警務正 22 防治科警務正 黃正昇 保安警察大隊中隊長 23 保安警察大隊中隊長 林俊宏 左營分局警備隊隊長 24 左營分局警備隊隊長 邱健良 左營分局警務員 25 六龜分局警備隊隊長 楊福安 鹽埕分局警備隊隊長 26 鹽埕分局警備隊隊長 陳淵賜 前鎮分局督察員 27 鳳山分局南成派出所警務員兼所長（第七序列） 葉清泉 鳳山分局南成派出所警務員兼所長（第八序列） 28 左營分局新莊派出所警務員兼所長（第七序列） 柯政男 左營分局新莊派出所警務員兼所長（第八序列） 29 捷運警察隊警務員（第七序列） 沈逸鈞 捷運警察隊警務員（第八序列） 30 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 劉欽云 勤務指揮中心巡官 31 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 蘇豐盛 保安警察大隊分隊長 32 少年警察隊警務員 江芝迎 刑事警察大隊偵查員 33 刑事鑑識中心警務員 曾宗毅 刑事鑑識中心巡官 34 保安警察大隊分隊長 邱皇曦 三民第一分局巡官 35 勤務指揮中心巡官 謝幸池 小港分局巡官 36 保安警察大隊巡官 姜政賢 交通警察大隊分隊長 37 交通警察大隊分隊長 王瀠雰 鼓山分局巡官 註：陞任第八序列行政警務員勤務指揮中心巡官劉欽云等2人另由本局辦理公開選填服務單位。

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