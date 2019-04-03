副參謀總長、國防部常次 陳曉明、蕭維民接任

2019-04-03 14:43

〔記者涂鉅旻／台北報導〕副參謀總長執行官劉志斌上將在上月底獲晉任，因而牽動國軍高層將領人事。由於劉志斌為海軍將領，另二名副參謀總長須為陸軍、空軍缺，除已就任的空軍中將李廷盛外，陸軍副參謀總長確定由陳曉明中將接任。另外，原任副參謀總長的海軍中將蕭維民，也接任國防部常務次長。

前一任副參謀總長執行官陳寶餘上將為陸軍將領，但已隨著劉志斌晉任後，調任陸軍司令，因此需另調一名陸軍中將接任。陳曉明為陸軍官校72年班畢業，曾先後完成國防大學陸軍指參及戰爭學院等深造教育，歷任陸軍司令部戰訓處長、馬防部指揮官、國防部訓次室次長及陸軍第八軍團指揮官等重要職務。

另外，原任中將副參謀總長的蕭維民，也因上將人事案調整職務，接任國防部常次。蕭維民為海軍官校70年班畢業，曾先後完成國防大學海軍指參及戰爭學院等深造教育，歷任海軍131艦隊長、國防部後次室次長、海軍副司令、艦指部指揮官及副參謀總長等重要職務。

至於原任國防部常務次長的海軍中將梅家樹，則調任為海軍副司令，此職為劉志斌晉任上將前的職務。

參謀總長李喜明今日上午在國防部博愛營區主持新任副參謀總長新職介紹暨頒獎典禮，並頒贈陳曉明干城甲種一等獎章，肯定其任職政辦室主任的卓越績效。李喜明表示，中共始終沒有放棄武力犯臺，近期其軍艦行經台灣海峽，軍機踰越我海峽中線，對我國防安全形成威脅，因此，所屬人員應認清當前情勢，強化戰備整備，建構國家依賴、國人信任的堅實戰力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/