台南好市多停車場轎車突起火 消防員迅速趕往撲滅

2019-06-12 17:22

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區和緯路4段的好市多大賣場，今天下午近2點時驚傳地下停車場有汽車起火，消防人員趕抵發現賣場地下2樓停車場有1輛小客車前引擎下方底盤起火、冒煙，消防員迅速以室內消防栓水源灌救、撲滅，火勢未延燒，也無人員傷亡。

消防局119獲報得知是知名的好市多大賣場地下停車場有汽車失火，勤務中心人員不敢大意，請到場的消防人員一面滅火、一面疏散員工與顧客，並搜尋有無員工或顧客為避災受困等情況。消防員全面搜尋後確認沒有人員受困傷亡，才鬆了一口氣；至於汽車失火原因，由消防局進一步調查。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法