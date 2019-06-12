通霄鬧區旅社火警 幸無人傷亡

2019-06-12 16:41

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮鬧區一間旅社今天下午2點多發生火警，苗栗縣消防局獲報，緊急派員撲滅火勢，直到下午3點多才返隊。消防局說，現場為起居室起火冒煙，幸無人員傷亡，起火原因仍待查。

苗栗縣消防局獲報後，擔心旅社可能有人受困，出動11輛消防車、動員25名消防員到場救援，布設2線水線滅火。清除殘火後，消防人員清查，幸並未有傷亡。

這起火警是火警自動警報設備響起，讓消防隊能及時到場救援，苗栗縣消防局也提醒民眾裝設火警自動警報設備的重要性。

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