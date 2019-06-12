家中獨子 小五學童戶外教學躲雨遭竹棚壓死

2019-06-12 14:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市億載國小5年級吳姓學童，為家中獨子，本月10日下午至安平漁光島參加校外教學，在沙灘岸邊的竹棚下躲雨時，竟遭倒塌的竹棚壓死，家長十分不捨。學童的父親今天下午表示，他無法接受。

吳姓學童與阿公、阿嬤及父親同住在安平的一間公寓，父親是一名板模工，家庭環境不是很好。因單親關係，吳童從小是由阿嬤帶大，阿嬤十分不捨，對竹棚壓死人感到不解，「怎麼可能壓死人？」我們是做板模的，板模都壓不死人了，何況是竹棚。

吳童的阿嬤邊拭淚邊出示手機內小孩燦爛笑容的照片說，小孩是從小她帶大的，好好的一個人，「難道不會不捨嗎？」「你看！笑得這樣，照片才這幾天拍的，就看不到人了。」阿公也說，「一個小孩早上好好的，歡歡喜喜的，結果......」

吳童的父親說，他是家中唯一的孩子，他接到學校通知的電話，小孩就已斷氣了，他無法接受。

台南市議長郭信良今天下午與南市多位議員前往吳童位於安平的住家向家屬表達慰問之意，並致贈慰問金，希望家屬能夠節哀。

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