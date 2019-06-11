靈骨塔買賣詐騙2億 11名集團成員聲押禁見

2019-06-11 10:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕又有不法集團利用靈骨塔買賣詐騙2億餘萬元！

新北地檢署民生犯罪專組檢察官賴建如，昨指揮刑事警察局第七大隊、新北市政府警察局刑事警察大隊、保安警察第二總隊、台北市政府警察局刑事警察大隊及信義分局、鐵路警察局刑事警察大隊等單位，至以林姓男子為首的靈骨塔詐欺集團搜索，查扣5台名車，今凌晨訊後依涉犯詐欺取財罪，有反覆實施、逃亡之虞，向法院聲押禁見林男等11名集團成員、另名成員另案發監執行。

檢警調查，林男等人經營販售靈骨塔事業集團，先取得從不肖殯葬業者流出的被害人個資後，自前年間起尋找較年長老人，利用長者查證能力不佳且財力較豐，由集團提供教戰手則，再視不同被害人情形，由各業務人員模擬劇本、扮演假買主等不同角色，佯稱實際不存在的「板橋殯葬協會」等機構或投資人，將以高價購買大量的殯葬產品，吹噓轉售靈骨塔或骨灰罈將獲利數倍，誘騙購買，致使被害人信以為真，有單一被害人受騙金額達7千多萬元，詐騙得手2億餘萬元，被害人超過18人。

檢警昨前往林男等涉案人員位於新北市等住處共計14處執行搜索，查扣集團成員等人所有的賓士汽車（C300AMG二輛、C200一輛）3輛、保時捷（MACAND）1輛、BMW（5GT）1輛、不動產2筆、教戰手則、交易資料、電磁紀錄等物證，全案擴大偵辦中。

新北檢呼籲民眾，各種投資都有風險，應慎選投資標的，多方詢問與查詢，以免受騙上當。

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