劉政池涉竊佔國土建行館遭判刑 官員高院逆轉無罪

2019-06-10 10:46

〔記者楊國文／台北報導〕前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池，被控佔用一千多坪國有地、違法興建「七七行館」別墅，並擅自開挖地窖。高等法院經四年審理，今依兩個水土保持法分別判劉政池1年2月、1年，合併應執行2年，另依使公務員登不實罪，判劉4月，此外，蔡、李、謝3官員均獲大逆轉，改判無罪。均可上訴。

其他共犯部份，包商葉憲忠依水土保持法改判5月徒刑，劉政池的胞妹劉子瑩、女兒劉冠余、劉冠廷3人，一審獲判無罪，高院今仍各判無罪。

此案在一審依違反水士保持法等罪判劉政池2年3月徒刑，另依圖利罪，將涉嫌放水核發建照的前陽明山國家公園管理處處長蔡佰祿判6年、建管小組組長李朝盛、技士謝文華均判2年7月。

一審判決指出，劉政池在1998年向陳姓男子購買北市泉源段3小段506地號土地，準備開發溫泉會館，2000年5月間，劉以胞妹劉子瑩、大女兒劉冠廷的名義向陽管處申請建照，時任陽管處長蔡佰祿明知依陽管處的「分區管制要點」規定，不得認定為合法建物，故該建照申請案不符合「以2棟以上合法建築物同申請」的雙併建築要件，但得知劉的哥哥是時任立委劉政鴻後，竟指示建管小組組長李朝盛和技師謝文華「朝有利方向進行」。李、謝勘驗雖發現該地現存舊建物違規增建，依規定不得核發新建物建照，但因蔡有交代，仍放水准予核發兩個門牌號碼的雙併建照。

2004年時，劉政池開始大興土木，不但蓋起七七行館雙併別墅，還找包商葉憲忠在別墅旁國有地挖出106.6坪的地窖，埋設12個地下貨櫃並打通，打算當地下停車場，還在貨櫃屋上方的國有地上種植草皮、植栽，佔用總面績達4803.58平方公尺，換算為1400多坪。

由於此占用國有地行徑已逾10年，民眾不斷檢舉，卻不見國有財產局有具體查辦動作，士林地檢署獲報後展開蒐證，並率隊開挖地窖，讓劉政池竊佔國有地犯行曝光。目前，七七行館違建物已被拆除。

一審依違反水土保持法的非法佔用導致水土流失罪，判劉政池2年3月，包商葉憲忠因認罪被輕判7月，蔡佰祿涉違法核發建照被依圖利罪重判6年，是判刑最重的一人，李朝盛、謝文華也依圖利罪各判2年7月，劉的胞妹、2個女兒均獲判無罪。

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