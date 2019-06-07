貪官葉世文收賄遠雄2000萬 確定要關14年

2019-06-07 12:09

〔記者張文川／台北報導〕71歲的前營建署長、桃園縣副縣長葉世文，在林口A7合宜宅、八德合宜住宅收賄、財產來源不明，3案各被判刑7年、7年半和3年徒刑，高等法院上月14日裁定葉世文應合併執行14年徒刑、褫奪公權5年；葉世文提出抗告，最高法院駁回，全案確定。

葉世文刑期確定14年，由於他從案發後就被羈押，一路押到各案定讞執行，已經被關了5年，所剩刑期只剩9年，若「關好關滿」，出獄時將是80老翁，但是他再關2年就可以達到刑期1/2的申請假釋門檻。

葉世文2011年擔任營建署長時，在林口合宜住宅建案中，收受遠雄集團創辦人趙藤雄的賄款400萬元；又於2013年擔任桃園縣副縣長時，於八德合宜住宅案，收受趙藤雄賄款1600萬元，廉政署幹員跟監白手套蔡仁惠，從遠雄大樓拖著裝滿現金的行李箱，搭捷運送到葉世文手上。

北檢偵查期間，又查出葉世文借用女性密友的帳戶，存放3317萬元來源不明的財產。葉世文於2014年5月31日被法院裁定羈押後，就沒再被放出來。

法院審理後，林口A7案在2016年4月葉世文被判刑7年定讞，葉入監服刑；今年4月八德合宜住宅案判刑7年半、財產來源不明案判刑3年，也都定讞。

檢方聲請定應執行刑，高等法院上月14日裁定3案合併應執行14年；最高法院今駁回葉世文的抗告，全案確定。

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