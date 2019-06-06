擅自處分解凍資金 老人會發起人被判5年、2千萬沒入

2019-06-06 10:18

［記者楊政郡／台中報導］黃男自2007年推動「台灣祥和慈善互助會」，到2012年間被檢方查辦遭凍結及未凍結資產6千多萬元，但是檢方起訴黃男等違反保險法均獲判無罪定讞，資產解凍後，黃竟私下分配給「原始發起人」兩千萬，年紀已91歲的陳方女士等9名會員提起自訴，黃被依公益侵占罪判處5年，兩千萬沒入。

判決書指出，黃男（59歲）自2007年間起，招集羅女、陳女，一起出資設立老人互助會，先後推出「台灣祥和慈善會A組」、「台灣祥和慈善會B組」、「新世紀A組」、「新田尾200元A組」等近十個組別，事實上就是類似互助會，老人加入會員繳會費，一旦往生後領取互助金。

但這種以慈善為藉口發起的互助會，一度衍生出疑似吸金行為，許多會員找人頭來當會員，或找即將死亡的老人當人頭會員等等，而被檢舉查辦。

2012年黃男等人發起的互助會資產約6千多萬，檢警調查期間凍結銀行相關帳戶3771萬餘元，此期間羅女、陳女都稱自身健康，及丈夫罹癌需照顧為由，要求退出合夥，當時3人決議羅女可退1500萬、陳可退500萬元。可見3人都不是為了作公益，而是為了賺錢！當時還有些錢沒被檢察官凍結，黃男私下就先分給羅500萬，分給陳250萬元。

2013年底官司結束，黃等人無罪定讞，3771萬也解凍，黃就再給羅黃麗琇1000萬，給陳麗貞250萬，補足她們「應退款」。

可是這些是會員繳的會費，屬公益款性質，怎可任由各人要如何分配就分配，置已繳費的會員權利於何處！91歲彰化永靖陳方女士等9人提起自訴，黃辯稱他自己一毛錢也沒拿到，但他的行為犯公益侵占罪，判5年徒刑，2000萬元依法沒入。

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