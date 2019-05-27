雨天心情差不想工作 爛員工偷公款開走公司車

2019-05-27 21:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中37歲劉姓男子，是一間人力仲介公司的派遣工，本月22日台中市下雨，他跟老闆借車要買冷飲，卻沒想到一去不回，還拿走車內的貨款3萬元，老闆氣得報警，員警在苗栗市區一所國小旁找到棄置的廂型車，再循線於台中市逮捕他，劉男卻說，在工地打零工很累，當天又下雨，他的心情變差，連向老闆辭職都免了，乾脆開走車拿走錢，「我可以一陣子不需要工作了」。

台中市警察局第三分局東區分駐所員警於21日接獲報案，指在人力仲介公司當派遣工約1、2年的劉男，向老闆借用廂型車，宣稱「要去買涼的（冷飲）」，卻一去不返，還把車上的3萬元貨款一併取走，東區所很快在苗栗一所國小學校圍牆旁找到車，翌日於台中市區抓到他，還發現劉男是今年4月間，由台中地檢署發佈通緝的毒品通緝犯。

劉男說，他被派遣到各工地打工，工作很累，當天下雨心情差，他更是不想去工作，又發現車內有3萬元現金，這筆錢夠他生活一陣子，短期間不需要工作，遂起了貪念而「捲款脫逃」，事後不曉得該去哪裡，便將廂型車開到距離公司35公里外，他熟悉的國小母校旁棄置，之後再搭火車返回台中市，至於毒品通緝一事，他宣稱不知道，警方將他依業務侵占案法辦，並移送地檢署歸案。

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