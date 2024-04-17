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變態男假扮衛生局人員健康調查竟問「胸部多大」 被逮稱：這樣我會很興奮

洪姓男子為了滿足私慾，竟假冒高市衛生局人員對陌生女性進行電訪詢問對方胸部大小。示意圖。（資料照）

洪姓男子為了滿足私慾，竟假冒高市衛生局人員對陌生女性進行電訪詢問對方胸部大小。示意圖。（資料照）

2024/04/17 09:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子為了滿足私慾，竟假扮高市衛生局人員以電訪方式隨機撥打給不認識的女性，詢問對方三圍、體重及胸部大小等私密資訊，洪男被逮時，還說「這樣我會很興奮」，被法官依違反個資法判刑3月，得易科罰金。

判決指出，去年6月5日中午10點多，洪姓男子用自己的手機，隨機撥打電話給不認識的人，當對方接通後，洪男聽到電話傳來年輕女性的聲音，向對方告知自己是高市衛生局人員，正在調查國人健康狀況，想要了解女性國人罹患子宮頸癌、乳癌等情況。

待取得對方信任後，洪男逐一詢問年齡、身高、體重、婚姻狀況、胸部大小等個人資訊後，黃男滿足私慾後掛斷電話；受訪的女性覺得奇怪，打電話向衛生局反查後，才驚覺洪男根本不是衛生局的員工，她擔心個資外流恐發生不利，趕緊報案。

檢警循線逮捕洪男時，檢察官問他：「侵害別人隱私，你會興奮？」，洪男回答，「問那些問題時會，例如問到胸部等就會」；高雄地院審理時，洪男坦承犯行，法官認為，洪男以不當方式蒐集被害人個人資訊，足生損害於被害人的利益，造成隱私權受到極大侵害，因此依違反個資法判刑3月，得易科罰金，可上訴。

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