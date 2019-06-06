凶宅原價600萬要賣458萬 仲介：已有人約晚上看屋

2019-06-06 09:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「凶宅凶宅凶宅，因為很重要所以說3次！」有房屋仲介在地方臉書社團PO文賣凶宅，還連打3次「凶宅」，標榜原價600萬元只賣458萬元，廖姓仲介說，已有人約晚上看屋，過去賣凶宅也都成交，表示仍有人不忌諱。民俗專家廖大乙說，只要購買者心存尊重，凶宅跟其他二手屋並無太大差別。

昨日是一些地方臉書社團的買賣廣告日，賣家必須經管理員審核過才能PO文，而有臉書社團相繼有不同房屋仲介貼文要賣南投縣草屯鎮一棟透天厝，建坪58坪，4房2廳3衛，售價都是458萬元，但1人只標示「事故屋」，另1人則直接寫「凶宅凶宅凶宅，因為很重要所以說3次！」「凶宅」後方都有一個精靈貼圖，十分逗趣。

大膽說3次「凶宅」的房屋仲介廖航汶表示，1天下來有3人打電話探詢該房屋，且已有行動派民眾，約今晚看房子。

廖航汶說，屋主是第三手買賣者，「凶宅」是在第一手賣家時發生，據了解是有人在此燒炭。此位賣家委託3家仲介公司賣屋，因此會看到不同賣家賣該宅的廣告，而他也老實告知該屋是凶宅。

「先前賣過兩間凶宅，也都成交！」廖航汶說，當房仲14年，這是第3次賣凶宅，通常第一手凶宅都會以市價5~6折出售，這間是第三手，約打了76折。而過去成交的凶宅，就有人是買來自住，該屋主是天主教徒，看屋時就說不介意凶宅，而該買主至今還住在這間房子。

民俗專家廖大乙則表示，在凶宅死亡的人是另一種「地基主」，買家只要保持尊重的心態，還是能順利平安住在該房子，但建議買前先去房子祭拜「地基主」，向其打聲招呼，也可博杯請示後再買。

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