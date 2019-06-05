台電施工意外 工人手腳焦黑當場死亡

2019-06-05 10:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕台電公司今天派員到新北市板橋區施工，疑因不慎導致維修時發生意外，57歲工人雙手焦黑當場死亡，因現場沒有家屬，在場人員堅持送醫，至於施工有無違反勞檢相關規定，新北市勞檢處、勞動部職安署正了解中，目前現場已停工。

新北消防今天上午9時25分獲報，板橋區懷仁街77巷1需要救護，消防員到場時，發現57歲台電員工執行例行性維護作業時，不慎觸擊高壓電，造成全身25％的3度燒燙傷，右腋下與後背有開放性傷口，身體焦黑明顯死亡，但仍送往亞東醫院；據消防、救護人員檢傷，發現患者身軀電擊焦黑，已明顯死亡，警方、勞安已到場了解。

消防帶隊官說，執行救助、救護時，人體達到屍腐、屍僵、焦黑、無首、內臟外溢或軀幹斷體的狀態之一者，且無意識無呼吸、無脈膊等情形，即構成明顯死亡，消防單位受理這起工安意外救助、救護，到場時患者身軀焦黑、屍僵，無呼吸脈搏，已符合明顯死亡，但仍須由院方宣告死亡。（11：04更新）

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