逆子狠心殺父 曾嗆父親「不是你死、就是我死」

2019-06-04 11:58

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市驚傳逆子殺父命案！39歲有毒品前科的胡姓男子因不爽65歲父親念他幾句，上週五竟然持刀砍殺父親20多刀致死，可怕的是這名逆子殺父後還伴屍3天，直到昨天下午才將屍體搬到後車廂，準備載到與新竹縣竹北市交界的溪洲橋下水圳棄屍，因棄屍過程中，疑似露出一隻手被鄰居發現，加上門前有一灘血，才讓這起逆子弒父案被發現，警方據報昨晚將這名弒父的胡男逮捕，並在溪中找到已發爛的屍首，全案依殺人罪嫌偵辦中。

新竹市警方指出，弒父的胡男有家暴及毒品等多項前科，多次進出監獄，對父親動輒拳打腳踢，今年初因案出獄後，依然故我，沒想到只是被父親念幾句就狠心痛下殺手，附近居民對這起弒父案都相當氣憤。

警方昨晚獲報後到胡男家中進行查訪，胡男開車返家發現家前有大批員警，便加速逃逸，警網展開圍捕，最後在竹光路將其逮捕，沒想到車內傳來濃濃的屍臭味，加上後車廂有屍水及毛髮，卻不見屍體，警方立即調閱胡男行經的路口監視器，最後在溪洲橋發現胡男最後的身影，研判可能棄屍溪洲橋下，於是出動大批警力，一直到昨晚10點多才在灌溉水圳找到胡父屍體。

鄰居說，胡男平常與父親居住，靠打零工維生，兩人感情不睦經常吵架，胡男常嗆父親「不是你死、就是我死」，上週五有聽到他們父子大吵，之後就沒再看到被害人出現過。昨天下午4點左右，鄰居目擊凶嫌開車準備出門，覺得怪怪的，因為凶嫌吸毒2月才關出來，行為怪異，父親不讓他開車與騎車，隨後看到凶嫌打開後車廂門，抱著疑似父親上車，沒裝袋，壓著對方的頭，趕快通知住在附近的死者弟弟打開門，發現血跡從門口一路到廁所都有，還有蒼蠅飛繞。

檢警今天相驗發現死者頸及胸腹部多達20多處砍刺傷，並在家中取出弒父的40多公分水果刀，死者身上多處遭穿刺，身體幾乎全腐爛，加上經溪水浸泡，身體已不成人形，足見兇嫌手段殘忍，幾乎是刀刀致命，但兇嫌面對檢警訊問都不發一語，冷靜的情況，讓警方很訝異，由於胡男對案情都未交代，弒父動機仍由檢警釐清中。

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