愛犬遭潑漆黑狗變小花 飼主持剪刀報復刺死人判18年

2019-05-23 20:01

〔記者王定傳／新北報導〕55歲周姓男子不滿57歲男子程坤景餵養的2條黑狗曾朝他狂吠、攻擊，去年10月拿白色油漆朝程男及狗狗潑灑；程男懷恨在心，隔日凌晨，埋伏在新北市三重區龍門路，見被害者現身，隨即將他推倒，持剪刀猛捅致死，新北地院今日依殺人罪，判程男18年徒刑，可上訴。

檢警調查，去年10月17日晚間，周男與程男因流浪狗教養問題發生口角，兩人在三重龍門公園爭吵，周男氣得拿出一桶白色油漆，朝程男及狗狗潑灑。

程男見愛犬被潑漆，黑狗變成了小花狗，懷恨在心，10月18日凌晨0時50分許，帶著愛犬前往周男常出沒的龍門路附近埋伏，發現周男身影後，將他推倒，掏出預藏的剪刀猛捅。

周男因左外側後頸部下方的傷勢，導致左側鎖骨下方動靜脈血管銳器傷併大量出血，致出血性休克及血胸，心臟停止，雖經送醫急救，仍不治死亡。

法院審理時，程男否認有殺人故意，辯稱僅刺傷被害者手臂，並未刺向鎖骨部位；不過，解剖報告確認被害人左外側後頸部下方、右側三角肌、右手肘三處有銳器傷，型態均符合以「剪刀」造成的傷害。

另依監視器可知，程男當日步行至事發地點附近，發現騎乘自行車的被害人後，將他連人帶車推倒，以左手按住，由上往下刺擊2次，被害人欲起身時，又往前刺擊1次，且程男在羈押訊問時坦承有從背後拿剪刀刺被害者，加上被害者遺體上傷勢與影像畫面刺擊次數相同，傷口型態均能對應，左外側後頸部部分即為死亡原因。

合議庭判定，程男當時因被害人挑釁而萌生殺人犯意，犯案時不顧對方跌坐在地，快速、猛力刺擊數下，且致命傷刺入深度幾與刀刃長度相同，足見下手甚重，毫無節制，當時光線充足，不致於誤刺，具殺人故意。

合議庭認為，程男所為導致被害人生命就此殞落，造成無可彌補的損害，且死者家屬受驟失親人之痛，家庭破碎而悲憤難當，受有無可磨滅的傷痛，應予嚴懲，犯後否認，又未與家屬和解，兼衡本案是被害人先對程男潑漆挑釁等原因後判刑18年。

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