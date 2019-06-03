藝人路斯明弟弟除了擄鴿 原來還涉中壢4死槍擊案

2019-06-03 13:16

〔記者陳恩惠／台北報導〕位於桃園市中壢區元化路的國際財星綜合商辦大樓的杰瑪創意行銷公司，前年6月晚間，遭張峻豪持槍射殺尹姓老闆、古姓員工及黃女，另名楊姓老闆逃出報警的命案，檢警調查發現，張男的手機內資料，在案發後全遭人遠端刪除一空，循線追查發現藝人路斯明弟弟陳宏涉嫌滅證，桃園地檢署日前偵結，由於張峻豪已死殺人案予以不起訴，至於陳宏則因無證據有教唆或犯意聯絡，罪嫌不足同樣不起訴處分。

不起訴指出，陳宏和已歿的張峻豪共同從事分析各大職業運動賽事勝負提供給會員作為運動彩券投注的參考，2人在臉書粉絲專頁成立「鑽石計畫」，卻與楊姓、尹姓和石姓男子經營的國際體育數據中心有限公司（網路名稱「分析王」）為同業，兩者因客群重疊及競爭關係發生糾紛。

2017年6月間，張峻豪購得1把改造手槍及9mm子彈，並在同年月22日晚間8時50分進入「分析王」位於中壢市元化路的辦公室內，先朝會客室開槍擊碎玻璃，在持槍朝屋內的楊、尹、古姓男子及黃姓女子的頭部射擊，楊男趁隙經由逃生梯下樓倖免於死，案發後張男搭電梯下樓，由元化路往火車站方向徒步逃逸。

警方據報上前盤查，張男假借找證件之際，自背包掏出手槍朝警員開槍射擊，幸警及時閃避，張男持續往元化路125巷的防火巷逃逸，經圍捕張男舉槍自戕；尹姓、古姓及黃姓被害3人均因頭部中槍傷重死亡，陳宏同日晚間9時48分，得知張男行兇後自戕，透過遠端登錄「Find My Phone」功能刪除張男手機內資料。

檢察官調查時，陳宏坦承與張峻豪經營「鑽石計畫」，案發後以遠端方式刪除張手機內的資料，但他否認與張同謀，表示他、張及林御乘先前因士林的擄鴿案，判有罪且遭求償，未了籌錢賠償才和張一起加入做運彩分析的「星光計畫」卻輸錢，於是自己在臉書上成立類似社團「鑽石計畫」，由他負責分析，張峻豪負責營運及聯繫客戶，會員將錢匯入張的帳戶，提出後轉存在張女友帳戶，以免遭強制執行。

陳宏說，他與張、林3人彼此都有Apple ID，用來定位彼此且可互相提醒工作，經營「鑽石計畫」後期遭受同業攻擊，生意受影響，張曾說要去幹掉楊男及「分析王」經營者，他勸張不要這樣做，但張說「若怕受牽連，可將手機資料刪除」，他看到新聞後，擔心因「分析王」和「鑽石計畫」糾紛受牽連，於是刪除張的資料，至於當年5、6月間曾出現在桃園地區，因為張峻豪手機定位出現在附近，他是去找離家出走的張男。

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