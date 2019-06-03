百貨櫃姐抓狂拉同事頭撞地板 高喊「我要殺了你！」

2019-06-03 00:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹大遠百鄒姓櫃姐與蔡姓櫃姐二人因故起爭執，鄒女竟在開門前10分鐘把蔡女壓倒在地按頭撞地板，高喊「我要殺了你！」蔡女則憤而將鄒女的范倫鐵諾手錶大力摔擲在地，致錶鍊斷裂毀損，新竹地檢署依傷害及恐嚇罪嫌起訴鄒女，並依毀損罪嫌起訴蔡女。

檢警調查，鄒女、蔡女均為新竹市西大路大遠百購物中心專櫃服務人員，去年11月6日上午10點50分，在中心即將開門營業前10分鐘，二人在專櫃走道前，因細故進而引發口角爭執。

鄒女一時失控，動手拉扯蔡女並將她壓制在地，再以手按其頭部撞擊地板，致蔡女左側顳部挫傷疑有腦震盪、左右側肩膀挫傷等傷害，嗣經附近同事將兩人拉開後，蔡女為發洩情緒，將鄒女因拉扯鬆脫後掉落在地的范倫鐵諾白色手錶撿起，然後大力摔擲在地，致該錶錶鍊斷裂毀損，不堪使用。

鄒女見狀，再以言詞向蔡女恫稱：「我要殺了你！」，致蔡女心生畏懼。經雙方報警處理，始查悉上情。

鄒女到案後坦承傷害，也坦承恫嚇蔡女「我要殺了你！」，惟矢口否認涉恐嚇犯行，辯稱因為當時蔡女摔她手錶，她一時生氣講出氣話，卻沒有真的要殺她。

蔡女則矢口否認毀損犯行，辯稱不記得了。

然而現場有2名櫃姐目睹全程，加上鄒女的指控，3人就蔡女毀損的過程及細節所述均一致，且2名櫃姐證人與蔡女均為同事且素無仇怨，並無誣陷蔡女的動機與必要，因此檢方認為證人所述應堪採信。蔡女所辯顯係卸責之詞，不足採信。

最後檢方將鄒女依傷害及恐嚇罪嫌提起公訴；蔡女則依毀損罪嫌起訴。

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