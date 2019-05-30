周杰倫叔叔毆打罵女鄰居是狗 出庭鬆口願意道歉

2019-05-30 19:43

〔記者張文川／台北報導〕藝人周杰倫的親叔叔周耀義，被同層樓陳姓單親媽媽控告涉傷害、恐嚇、公然侮辱罪，去年1月在電梯外當著員警的面罵她是「狗、不要臉」，又抓住她的脖子去撞牆；台北地院今開庭，雙方各退一步，都表示願意接受法官安排調解。

開庭時，雙方原本劍拔弩張，互控對方不是，但法官勸諭雙方，畢竟是要經常見面的對門鄰居，希望能修復彼此情緒，和平收場，雙方因此各有退讓，周耀義當庭承諾願意在住戶的LINE群組向陳女道歉，陳女也願將和解金從20萬調降至15萬元，雙方都願再行調解，法官近期將安排調解日期。

陳女指控，去年1月27日，她與女兒在地下室等搭電梯時，被88歲李姓管理員以她沒繳管理費為由攔下，不讓她們搭電梯，她報警，警察到場後，周男質問她為什麼要報警，把她手機打落在地致螢幕碎裂，罵她「不要臉、妳不是女人、是狗」，對她拳打腳踢，抓她的頭去撞牆，恐嚇「我等一下上樓拿工具對付妳們；我打你又怎麼樣、我還揍你咧」。檢方去年8月起訴周耀義。

今天庭訊時，周耀義承認掐傷陳女脖子，不承認有說過要上樓拿工具，而且罵她是狗等字眼是在電梯間，不是公開場合，在場只有一位警員，不算公然侮辱；但陳女說她女兒也在場，只是沒入鏡。

法官問雙方是否願意試著調解，陳女起初認為陳男至今未全盤認罪也沒道歉，不願和解撤告，周耀義則強調他有誠意調解，去年雙方曾達成6萬6和解，但陳女反悔才沒簽；陳女反駁，和解破局是因為對方開了附帶條件，若是她的狗再吵到他，要倒賠他100萬元，她當然不接受。

陳女說，去年周耀義也有毆打另一位許姓女鄰居，被判刑4月定讞；還說周耀義連她的小狗、女助理、女菲傭都打，她都沒有提告，只告了打得最嚴重的這一次，周耀義只有在法庭上才乖乖的，和他平時根本兩個樣，至今沒有一句道歉，還繼續在住戶LINE群組侮蔑是她先挑釁「你打呀」才被揍。

法官勸雙方畢竟還是要經常見面，希望以和為貴，此案後不要再發生衝突或上法院，陳女說她的底限是20萬，「現在簽，我就馬上撤告」，但周耀義說他只願付10萬元，經法官折衝，周耀義先表明他願意針對傷害部分在住戶群組向陳女公開道歉，陳女也態度放軟指如果周耀義公開道歉，她願意調降和解金至15萬元。雙方都願意接受法官安排調解。

庭訊後，周耀義戴口罩離開法院，邊走邊說現在和陳女見面，多少還是會尷尬，既然要談和解，就不要再透過媒體產生更大的誤會，「我不會再多講什麼」；陳女說，周耀義打她之後從未道歉，還無中生有的對鄰居說是她先挑釁，今天是因法官苦口婆心的勸導，她才會願意再調解一次，但老實說她沒有信心會調解成功。

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