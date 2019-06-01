「妳準備上新聞」男臉書嗆殺人 獲判無罪原因是…

2019-06-01 21:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣鄭姓男子與陳姓女子有刑案爭訟，陳女發現，鄭男在臉書刊載威脅她人身安全內容貼文，報警處理。但苗栗地院法官審酌後認為，鄭男並無將惡害以直接或間接方式通知陳女犯意，只是單純在外揚言加害，兩者之間仍有差異，故判處鄭男無罪，可上訴。

鄭男在臉書頁面張貼「哇酒醉幻想症陳ⅩⅩ醜女小姐要準備上新聞」、「再繼續幻想顛倒是非啊，再繼續毀我人生啊，要死也拉所有人一起…最後，我會殺人的，哪天突然出現一刀封喉都不知」、「 別惹一個死一半的人」、「到時候一樣列入死亡名單，陳ⅩⅩ小姐，鄭ⅩⅩ先生，真的…拜託，死亡前我不想在（應為再）殺任何人，泥馬別一個一個報名來，目前就這兩畜生，別再多了」。

陳女說，與鄭男曾經是臉書好友，但因發生刑案爭執，鄭男將她從朋友名單刪除，並且封鎖。後來申請別的臉書帳號觀看鄭男臉書，才得知鄭男言論，讓她大吃一驚。

鄭男於庭訊時聲稱，臉書所指的陳女另有其人，並非報警的陳女。

法官則認為，當時陳女於臉書並未發表動態消息，與鄭男貼文所稱「發什麼鳥動態」不符，鄭男所稱此陳女非彼陳女，並非不可能。

另外，鄭男已經解除與陳女臉書好友並且封鎖陳女，陳女已經無法觀看鄭男貼文，而是陳女主動申請其他臉書帳號才得知貼文內容，難以認定鄭男有何將惡害以直接或間接方式通知陳女犯意，難以構成恐嚇罪，因此判處鄭男無罪。

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