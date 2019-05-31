肇事逃逸不得易科罰金 大法官：違憲

2019-05-31 19:05

首次上稿 18:43

更新時間 19:05

〔記者吳政峰／台北報導〕刑法第185-4條規定「駕駛動力交通工具『肇事』，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑」，大法官審查後做出777號解釋，直指「肇事」二字不夠明確，違反「法律明確性原則」，即刻失效，應限於「駕駛人有故意或過失」才應受罰；另，1-7年的法定刑，讓法官無從對情節輕微者宣告易科罰金，有過苛之虞，決議2年後失效，法務部應配合修法。

現行司法實務見解認為，「肇事」是不論駕駛人「有無故意或過失」，均不得離開現場，大法官審查後指出，非因駕駛人的故意或過失所造成的事故是否構成「肇事」，刑法沒有定義，違反法律明確性，因此解釋文出來之後，所謂的肇事應限於「有故意或過失的事故」，駕駛人才有留在現場的義務。

以本釋憲案聲請人為例，他在2016年駕駛貨車經過新北泰山明志路，超車時與胡姓機車駕駛發生碰撞，胡男因而倒地受傷，聲請人認為事故並非自己所肇致，未下車處理就離開現場，隔日雖然經警察通知而就傷害罪達成和解，但仍被法院依肇事逃逸罪判刑8月確定，入監服刑。

777號解釋出爐後，聲請人可持釋憲文請檢察總長提起非常上訴，讓法院認定他在本案有無故意或過失，若鑑定結果是「無」，則可洗刷冤屈；反之，就可能遭到駁回。

此外，大法官認為肇事致人死傷而逃逸，處1-7年徒刑，導致法官無從對犯罪情節輕微者宣告易科罰金，顯然構成過苛處罰，不符合憲法的罪刑相當原則，與憲法第23條的比例原則有違，要求法務部最遲應於2年內完成修法；大法官強調，違憲部分為1年的樓地板刑度，至於最高的7年天花板則合憲。

以另名聲請人為例，他在2014年駕車右轉嘉義北港路口，被一名逆向騎腳踏車的蕭姓男子撞上，蕭男倒地受傷，他下車幫忙扶正腳踏車並撿拾掉落物，未等警察到場即離去，事後法院未鑑定他有沒有故意或過失，直接認定肇事逃逸，判刑6月確定。

雖然法官已幫他減刑為6月，但刑法41條1項規定，犯最重本刑5年以下並受6月以下徒刑宣告者，才可易科罰金，而肇事逃逸為本刑1-7年之罪，不符合易科罰金標準，聲請人無從用錢抵刑。

一名司法院官員表示，依照777號解釋文意指，法務部應把刑法185-4條（肇事逃逸罪）中的「肇事」明確定義為「有故意或過失事故」，並把刑度修正為可易科罰金的範圍；其次；若不動到7年的天花板刑度，則刑法的易科罰金門檻就要配合修正，把5年放寬為7年。

不過一名法務部官員認為，天花板刑度超過5年的罪雖然不可易科罰金，但只宣告6月以下徒刑，仍可依刑法41條3項規定「易服社會勞動」，無須入監，因此本次應可採折衷修法，取消肇事逃逸罪的1年樓地板，改為7年以下之罪，以最小變動幅度為原則。

本次釋憲尚有一名聲請人是屬於1999年的舊法，當時的肇事逃逸罪為6月以上5年以下徒刑，大法官本次一併宣告舊法的「肇事」定義不明違憲；刑度部分，因屬可易科罰金範圍，未違反比例原則，仍為合憲。

本釋憲文共有3位當事人及16位法官，當事人即日起可請檢察總長提起非常上訴，法官則依解釋文內容做出判決，若法官認為案件情節輕微應給予易科罰金，則可在法務部修法完成前裁定停止審理，待新法出爐後再續行審理，保障當事人權益。

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