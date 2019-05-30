28檢察官申請轉任法官 僅19人通過遴選

2019-05-30 22:57

〔記者吳政峰／台北報導〕今年共有28位檢察官因生涯規劃而申請轉任法官，法官遴選委員會日前進行面試與投票，結果僅錄取19人，合格率67.8%，餘9人未獲青睞，其中跌破眾人眼鏡的是法務部調部辦事檢察官楊婉莉，她的經歷與面試過程均未受太大質疑，卻因「資深」原罪慘遭滑鐵盧。人事異動訂於8月28日的年度大調動生效。

楊婉莉的面試表現穩健，口才流利經歷佳，惟委員認為她是司訓所36期結業，同期院方同學現多在二審服務或擔任一審庭長，如讓她轉任一審法官，案件及事務分配該如何調配？又考量她調部辦事兩年多，長時間未辦案寫書類，能否適應法官須專精讀寫判決書的工作性質？多方評核後，過半委員覺得恐不適宜，投票否決。

本次原有29人申請檢轉院，後彰化地檢署一名檢察官接受慰留撤案，最後共28人立案，其中郭峻豪、盧姿如、林怡君、李宇銘、陳囿辰、曾士哲、許慧珍、陳昭仁、王筱寧、林建良、蔡學誼、劉哲嘉、劉玉媛、侯驊殷、黃玥婷、陳狄建、黃震岳、李宜穎、黃弘宇等19人通過遴選，將於8月底轉任法官。

檢方一下子少了19人，法務部擔心增加負擔，也趕緊爭取新血加入，今年共有49位司法官學院58期結業生投入檢察界，另有一名律師轉任檢察官獲准。

法官遴選委員會由19人組成，司法院長許宗力任主席，餘委員為考試院代表2人、律師界3人、檢察界1人、學界6人、法官界6人，今年3月收到申請案，隨即發函給這28人的所屬機關、曾服務的機關、當地律師公會與法院、相關單位與學界，25日經過面試與秘密投票，做出刷掉9人的決定。

遴選標準非常嚴格，除了各界意見外，最主要的審議標準為曾承審過該名檢察官案件的法官所提出的意見，法官審理過的每件案子，都會特別在後面加註檢察官的辦案品質、態度、嚴謹度等意見，若院檢曾鬧不合，該名檢察官很可能在不知情的情況下「黑掉了」，等到申請轉法官時才會知道「被打針」。

每位候選人面試時間約半小時，委員會先詢問法官所加註的意見，再讓他們解釋，每面試完5人就進行投票，因採不記名投票，無從得知個別委員的意向，但從面試過程大概就可得知誰的中選機率較高，最後共有8人的說明無法說服半數委員，轉任失敗。

檢察體系近來腹背受敵，外界有要求把檢察官改為行政官的聲音，內部則有升遷停滯的困境，加上案件量不斷增加，引爆檢察官出走潮；法官的審案環境相對穩定，近年申請轉任檢察官的數字均掛蛋。

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