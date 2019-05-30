台灣大閘蟹香港驗出戴奧辛超標 原來92％是中國貨假冒台貨出口

2019-05-30 13:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］在桃園市經營水產批發及零售的蔡姓男子，2017年10月出口大閘蟹到香港，被香港特區政府食物暨環境衛生部，驗出戴奧辛及戴奧辛多氯聯苯超標達每克9.86皮克，經桃園地檢署、桃園市調處分案調查，發現蔡男當時出口兩批、共123公斤大閘蟹到香港，除了其中10公斤是張姓友人在新北市養殖，其餘都是從中國進口，但蔡男卻託人偽造台灣桃園生產的標籤，桃園地院法官日前審結，依妨害農工商罪判處共應執行有期徒刑8月。

判決指出，蔡男於2017年10月2日出口兩批大閘蟹到香港，其中被驗出戴奧辛及戴奧辛多氯聯苯超標，經檢調追查發現，蔡男出口的大閘蟹聲稱是在桃園市中壢區某溜池養殖，實際上僅有10公斤是張姓友人在新北市五股區養殖，其餘都是從中國進口，再委託不知情的報關行錢姓業者，向台灣省商業會、中華民國全國商業總會核發原產地證明，並指示錢姓業者在原產地證明上註記，養殖處為桃園市中壢區某溜池，蔡男行為已涉犯妨害農工商罪「意圖欺騙他人，而就商品之原產國為虛偽之表示」。

蔡男一開始矢口否認犯行，稱大閘蟹有一部分是從中國買來蟹苗後在台灣養殖，另一部分是跟張姓友人調貨，並稱驗出戴奧辛的原因很多，包括環境污染也有可能；不過，後來檢調找來張姓友人與蔡男對質，張姓友人證稱提供給蔡男的大閘蟹，一部分是他在新北市養殖，其他的都是調用中國進口的成蟹，而且蔡男也未告知他是要出口到香港的。

蔡男後來也坦承，知道大部分的大閘蟹是中國貨，買家要求他另附產地證明時，他才會以先前曾養殖過蟹苗的桃園市中壢區某溜池作為產地標示。

桃園地院法官指出，蔡男行為已涉犯「刑法」妨害農工商「意圖欺騙他人而就商品之原產國為虛偽表示罪」，而他利用向我國各單位申請原產地證明，各單位並無實地查核的漏洞，申請核發虛偽的原產地證明後，將中國大閘蟹假冒為台灣貨出口到香港，不僅造成香港買方損害，也對台灣貿易名聲造成極大損害，且此案是因被檢出戴奧辛進而追查出來，蔡男在檢調偵訊時供詞反覆，直到偵訊最後才坦承，到了法院審理時又翻供，顯有卸責、犯後態度不佳等情形，審結判處他共應執行有期徒刑8個月，如易科罰金以每日1000元折算。

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