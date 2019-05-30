老公性愛錄影存雲端 4年後老婆用舊手機驚見「妖精打架」

2019-05-30 12:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕走過必留痕跡？彰化縣吳姓男子於2013年到中國出差時「玩女人」，還拍攝數段性愛錄影，存在google的雲端硬碟內，事隔4年餘，吳男的元配手機故障，改用吳男的閒置舊手機，在雲端硬碟內驚見「妖精打架」，氣得對吳男提出通姦罪告訴，吳男承認跟這名中國女人性交達10多次，法院卻認為，自白不能當成有罪的唯一證據，這些錄影中的背景擺設都一樣，顯示是同一時間拍攝，僅能認定通姦1次，據此判刑3月，可易科罰金9萬元確定。

判決書指出，吳男的元配於2013年間，察覺吳男的通訊軟體QQ，與不詳女人有曖昧對話，懷疑吳男「去大陸玩女人」，她還打電話向婆婆、大姑與小姑（吳男的母親與姊妹）訴苦，但卻苦無丈夫出軌的證據。

事隔4年餘，2017年9月，元配的手機故障，向吳男借用閒置的舊手機，吳男也同意，卻沒想到舊手機有google相簿與雲端硬碟的密碼，元配從雲端硬碟中，見到數段丈夫與中國女人性交的錄影畫面，氣得對吳男提出通姦告訴，吳男也於警方偵訊時承認，他於2013年3、4月中國江蘇省昆山市出差時，與真實身份不詳的一名中國女子，發生10多次性關係。

彰化地院認為，吳男雖坦承與中國女人性交10多次，不過，依刑事訴訟法第156條規定，自白不得作為有罪判決的唯一證據，綜觀數段錄影畫面，都是在同一時間與同一旅館房間拍攝，女子也是同一人，因此，只能證明吳男通姦1次，據此判刑3月，可易科罰金，彰化地檢署上訴二審，指應該用「接續犯」論罪，而不是用通姦1次論罪，不過，台中高分院見解與一審相同，維持原判，全案確定。

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