替代役男被高中小女友甩 恐嚇性愛影片被駭求復合

2019-05-21 11:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕彰化縣曹姓替代役男，不甘心被在苗栗縣就讀高中小女友甩，誆騙他的手機被駭，裡頭儲存之前拍攝的2人性愛影片恐曝光，恐嚇小女友與他復合。苗栗地方法院依犯拍攝少年為性交行為之電子訊號罪，及犯恐嚇罪，判曹男應執行有期徒刑8個月，可易科罰金。

曹姓替代役男於2017年10月，認識當月滿16歲的被害高中少女，之後交往成為男女朋友；2人於2018年3月間，合意發生性行為，曹男並以他的手機拍攝2人性愛過程影片，儲存在手機內。

事後，被害少女與曹男分手，曹男不甘心，於2018年4月底到5月上旬，多次LINE少女，佯稱有駭客取得2人拍攝之性愛影片檔案，並出示性愛影片檔案截圖，嚇稱少女須與他復合，他才會幫少女跟駭客處理，不讓駭客散播性愛影片。

被害少女接獲曹男簡訊，擔心害怕，向好友傾訴，好友認為不能相信曹男所言，也不能讓曹男為所欲為，少女聽取建議報警處理。

曹男到案後，坦承犯行，供稱因希望與少女復合，才出此下策，並請求法官從輕發落，給予緩刑自新。

法官認為，曹男明知被害少女未滿18歲，思慮不周，竟拍攝少女性交行為供己觀看，以滿足私欲；又不思以理性方式解決感情問題，因與少女感情生變而心生不滿，任意對少女為恐嚇行為，相當不可取。

法官參以曹男犯行時，為未滿20歲的替代役男，且曹男犯後於偵審中坦承犯行，犯後態度尚佳，但尚未獲取少女原諒及成立調解，認為不宜緩刑。

法官依曹男犯拍攝少年為性交行為之電子訊號罪，處有期徒刑陸6個月；又犯恐嚇危害安全罪， 處有期徒刑3個月。應執行有期徒刑8個月，如易科罰金，以1000元折算1日。並宣告曹男的手機門號及手機沒收或追徵其價額。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法