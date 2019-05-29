愛犬遭毒死求償精神撫慰金 法官打槍：毛小孩非家人

2019-05-29 20:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一隻6個月大的米克斯母犬「糖果」，遭謝姓男子毒死。愛犬慘遭毒手，陳姓飼主傷痛萬分，向謝男求償50萬元，其中精神慰撫金45萬8700元；但法官認為，家犬並非民法中明文的父、母、子、女或配偶關係之身分法益，精神撫慰金求償於法無據，裁定謝男賠償陳姓飼主4萬1300元。

謝男不滿住家周邊流浪犬增加，去年2月20日傍晚見「糖果」出現，將摻有農藥「納乃得」的雞腿骨等 ，用白色濕紙巾包覆著，丟給「糖果」吃。

「糖果」吃下肚後不久，中毒嘔吐抽搐倒地，雖經送動物醫院救治，仍於當天晚間6點許不治身亡。陳姓飼主報警處理，謝男被依違反動物保護法送辦，經苗栗院檢偵查、審理，謝男被苗栗地法院處3個月徒刑，併科罰金25萬元。

陳姓飼主傷痛萬分，附帶民事侵權損害賠償告訴，要求謝男賠償驗毒費用1萬2000元、急救費用4000元，及飼養「糖果」6個月來的飼料費9000元、狂犬病疫苗費2500元、八合一疫苗3600元、心絲蟲藥物費用4200元、跳蚤藥物費用6000元，及精神慰撫金45萬8700元，共計50萬元。

法官審理，認為陳姓飼主要求的驗毒費、急救費、飼料費、疫苗費、防蟲藥物費等，屬合理範圍，應予准許。

但民法第195條第1項、第3項定有明文「不法侵害他人之身體、健康 、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格 法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。前二項規定，於不法侵害他人基於父、母、子 、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之」。

法官雖然同情陳姓飼主，但飼主對「糖果」的情感利益，並非飼主之身分法益，也非民法規定中人格法益所保障之範圍，因此裁定飼主請求精神慰撫金45萬8700元，為無理由。

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