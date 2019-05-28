勒殺情敵埋屍公墓 兼職土公仔小黃司機判12年

2019-05-28 20:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在南投兼職當「土公仔」的鄒姓計程車司機，用手肘勒死情敵王姓男子，把屍體從台中沙鹿載到南投市公墓掩埋，南投地院審結，將鄒姓男子依傷害致人於死罪、遺棄屍體罪各判處11年和1年6月有期徒刑，應執行有期徒刑12年。

這起公墓埋屍案，發生在去年12月30日，鄒姓計程車司機不滿女友與同為小黃司機的王姓男子交往，當天躲在王男家附近，等他出門準備工作時找他談判。

鄒男勒斃王男後，還故佈疑陣，用王男手機在臉書PO文說壓力很大，製造王男想不開的假象。王妻在先生失蹤後報警，警方調閱手機定位，發現王男最後位置在南投縣南投市第9公墓附近。

警方會同民間搜救隊於今年1月5日挖出王姓男子屍體，檢警查出犯嫌鄒姓男子涉案，偵訊後鄒男坦承犯行，檢方2月起訴。

南投地院法官在判決書中指出，鄒姓男子與劉女婚外情，還育有一女，但劉女後來與死者王男關係曖昧，鄒男心有不甘，多次與死者談判，但王男並未回應，鄒男決定教訓他，才會在去12月30日當天去做完殯葬工作後，載著撿骨工具去找王男。

鄒男原打算帶到南投市第9公墓再次談判，見王男大叫，為避免引起別人注意，而用手肘用力勒王男頸部5分鐘，見他沒有聲響才鬆手，載到南投市公墓也叫不醒他，才知釀禍，埋屍掩飾犯行。

法官在判決書中也說，鄒男與王男雖有感情糾紛，但仍難認為他預謀傷人，且王男隨車攜帶剪刀、鐮刀、柴刀、鐵鎚與圓鍬等撿骨工具，若故意殺人即可持這些具攻擊被害人，不用冒著被害人呼叫風險而徒手勒頸。徒手扼斃王男，應是基於傷害犯意而致人於死。

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