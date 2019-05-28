女嬰趴睡遭棉被悶死 保母被判刑6月

2019-05-28 18:12

〔記者溫于德／台北報導〕47歲紀姓保母照顧未滿周歲的李姓女嬰，卻將女嬰放在大人床鋪上趴睡後出門，導致女嬰遭棉被壓住後窒息而死，紀女被依業務過失致死罪起訴。士林地院審理時，紀女哭著向女嬰母親認錯，允賠女嬰雙親737萬元，當庭先支付130萬元現金；全案今日審結，紀女獲刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑5年，全案仍可上訴。

紀女擔任保母前曾在貿易公司擔任業務，照顧本案女嬰期間，同時照顧另2名年齡不等的孩童。

起訴指出，紀女照顧當時9月大女嬰長達半年，去年3月將女嬰放在主臥室的大人床鋪靠牆處，將棉被放在女嬰身旁，未料，女嬰趴睡遭棉被壓住後窒息，送醫不幸不治，紀女遭檢察官提起公訴。

全案上月30日開庭時，雙方達成和解，紀女允賠737萬給女嬰雙親，立刻拿出130萬元現金支付，其餘款項將按月賠償1萬5000元，總計支付33年還清。

紀女也哽咽認錯，「都是我的疏失」，請求法官從輕量刑或緩刑，給予自新機會；紀女也說，案發後已不再從事保母工作，目前以清潔工維生，專門在辦公大樓和廠房進行清潔工作，每月薪水2萬餘元，另要照顧2名未成年子女。

當法官詢問博士畢業的女嬰母親是否同意給予紀女緩刑時，女嬰母親大罵：「難道別人的孩子就不是命嗎？」認為紀女不顧托嬰安全，獨自放3個幼童在家就出門辦私事，事後還試圖隱匿外出事實，且對女兒後事不聞不問，幸監視器拍到紀女曾經外出。

至於是否給予緩刑、附帶條件為何？女嬰母親請法官審酌。

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