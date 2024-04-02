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偽造筆錄騙搜索票 新北瑞芳3員警起訴

新北市瑞芳警分局3名警員為了緝毒績效，竟偽造檢舉筆錄，騙取搜索票，被檢察官起訴。（記者吳昇儒攝）

新北市瑞芳警分局3名警員為了緝毒績效，竟偽造檢舉筆錄，騙取搜索票，被檢察官起訴。（記者吳昇儒攝）

2024/04/02 11:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市瑞芳警分局張、許、陳姓警員2017年至2018年間涉嫌偽造楊姓等4民眾筆錄，佯稱4人檢舉毒品案件，意圖聲請搜索票取得緝毒績效，經檢察官依據不實資料許可後，再向基隆地方法院聲請搜索票，3人陸續騙取11次、得手8次。基隆地檢署近日偵結，認定3人涉犯偽造署押等罪，依法將3人起訴。

基隆地檢署接獲檢舉後，由檢察官李怡蒨偕同新北市調查處調查官開始追查，查閱相關資料發現張姓、許姓警員於2017至2018間先後任職於新北市瑞芳警分局四腳亭、瑞芳派出所，為求緝毒績效，當時就用偽造檢舉人筆錄方式，仿冒楊姓等民眾簽名及指印於筆錄及指認表上，用此方式騙檢察官及法官聲請搜索票。

2人於2018年調至瑞芳派出所時，再教陳姓學弟一起偽造文書，向法院聲請搜索票。經查3人共犯下11案，得手8次，其中3次因證據不足被駁回。

檢察官認為，張、許、陳姓等3名警員的行為，已經涉犯偽造署押、行使公務員登載不實公文書等罪，依法提起公訴，且3人位居警職，本應恪遵法律，卻為追求績效，觸犯法網，影響警紀形象，實有不該。

檢察官考量3人行為，最終目的是為了追緝犯罪，維持社會治安，並非謀個人私利，事件發生後均調離原職，且坦承犯行，深表悔悟，應無再犯之虞，請法院審酌上開情形，量處適當刑度，以啟自新。

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