窮夫妻狂吹冷氣、打遊戲 卻不帶4歲遲緩兒就醫釀死判刑定讞

一對父母選擇狂吹冷氣、打網路遊戲，見發展遲緩的兒子自淋熱水而嚴重燙傷，卻拒絕帶去送醫，最終釀死；最高法院維持歷審見解判有罪，全案定讞。 （資料照）

2024/04/02 12:59

〔記者溫于德／台北報導〕中部一對經濟拮据的夫妻，6年前選擇狂吹冷氣24小時、打網路遊戲，見發展遲緩的4歲兒子自淋熱水已嚴重燒傷，卻拒絕帶他就醫，害兒子不幸死亡。最高法院維持歷審見解，考量這對夫妻最終坦承大部分犯行，依妨害發育罪各判處得易科罰金之刑4月、5月，再依遺棄致人於死罪各判刑7年6月、7年2月，全案定讞。

檢方調查，這對住在中部的夫妻，2013年6月結婚（2018年7月離婚，2020年8月復婚），兒子是早產兒，自幼有發展遲緩現象，醫院建議家長帶兒子至遲緩門診就診。

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這對夫妻經濟不寬裕，卻選擇在家整天狂開冷氣，而不願花費醫療支出在兒子身上，也不願意面對兒子是遲緩兒問題，僅於2015年10月起4度帶兒子到醫院打疫苗，就算醫院透過醫囑要家長「須積極安排早產兒心智評估和追縱檢查」，並開立檢查單，2人仍未帶兒子進行物理治療，或尋求醫療專業協助。

2018年11月17日深夜，兒子趁父母不注意，自淋熱水燙傷；母親隔日凌晨1時許見有異狀雖查看，仍未將全身約30％面積燒傷的兒子送醫，僅多次擦拭藥膏並以繃帶包裹雙手。

期間，父親一度說要報119送醫，卻被太太以沒有醫藥費為由制止。19日凌晨，兒子因大面積燒燙傷引起休克，生母才呼叫孩子的爸幫忙做CPR並叫救護車，然到院急救仍宣告不治。當時已4歲的兒子，依兒童健康手冊內兒童成長曲線表，相當於1歲6個月的男童。

一審台中地院、二審台中高分院均指，這對夫妻在案發時明知尚未山窮水盡，卻一錯再錯，導致本來具有無限可能的年輕新生命因而殞落，堪認夫妻犯罪所生危害甚大。

但一、二審考量夫妻一度試圖卸責，最終坦承大部分犯行，以及夫妻尚有3名幼兒待撫育，小孩成長路上也需要有父母陪伴，依妨害發育罪各判處得易科罰金之刑4月、5月，再依遺棄致人於死罪各判刑7年6月、7年2月；最高法院駁回上訴確定。

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