自拍祼照傳給男網友 妙齡女遭勒索連續性侵

2019-05-23 23:44

〔記者李立法／屏東報導〕女子自拍祼照傳送給鄭姓男網友，卻被鄭男當成勒索籌碼，威脅她每月和他發生2次性關係，等他膩了就不會再要了，若不從便將祼照散佈，女子因心生恐懼屈服鄭男脅迫，但鄭男卻索求無度，連做5次後，女子不堪受虐報警抓人，鄭男被依強制性交罪判刑6年5個月。

已婚鄭男2年多前透過聊天網站認識24歲女網友「小玲」，經多次交談較為熟識後，鄭男竟說服「小玲」自拍祼照供他收藏，不料鄭男收到照片後，惡形顯露，威脅「小玲」和他發生性關係，否則將祼照在網路上散佈，讓「小玲」身敗名裂。

「小玲」因害怕祼照外流，屈服鄭男威脅，依約前往鄭男指定地點發生性關係，鄭男竟趁機拍下2人性愛畫面，再度要脅「小玲」持續和他發生性關係，鄭還傳簡訊向「小玲」說，一個月就只做2次，等他膩了就不會再要了，「小玲」因而越陷越深。

食髓知味的鄭男卻變本加厲，連做5次後，「小玲」不堪鄭男索求無度，決定報警處理，檢警介入偵辦後扣得網路訊息截圖、照片等相關證物後，認為鄭男涉嫌妨害性自主，將他移送法辦並起訴。

屏東地院法官審理後，認為鄭男事後坦承犯行，並表達悔悟之意，且願意賠償被害人，但鄭男犯案情節，惡性非輕，犯強制性交罪，共5罪，併處有期徒刑6年5個月，可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法