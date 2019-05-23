罕見！從警38年 他2度獲選全國模範警察

2019-05-23 14:42

〔記者湯世名／彰化報導〕今年全國模範警察出爐，共有28名警察榮獲這項最高榮譽，其中彰化縣警局推薦4人，共有彰化警分局副分局長蕭啟東、刑警大隊偵三隊偵查佐沈世龍兩人獲選，比例高達5成，且從警已38年的蕭啟東還是第2度獲選，歷來罕見。

全國28名模範警察將於6月14日接受警政署公開表揚，預計當天將出席頒獎的政府高層有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇與警政署長陳家欽等人。

彰化縣警局今年推薦4名警察人員，共有2人獲選，分別是彰化警分局副分局長蕭啟東、刑警大隊偵三隊偵查佐沈世龍，其中沈世龍先後曾偵破販毒、詐欺及槍砲集團，去年還曾接受署長陳家欽頒發「緝毒楷模」，表現優異。

蕭啟東今年則是在從警38年生涯中，有36年考績甲等，依勞績表現優異獲選。蕭啟東說，這已是他生涯第2度獲選全國模範警察，18年前他與同僚偵破1件震驚全國的擄人勒贖案，救出2名被害人，當年依功績表現優異首度獲選全國模範警察，今年再度獲選，令他相當驚喜；一日為警察，終生為警察，他能2度獲選模範警察，是對他的肯定，更是畢生的榮耀。

彰化警界則認為，全國警察機關之多，每年能獲選全國模範警察的人數卻屈指可數，可說都是警界中的菁英，從警生涯中能獲選1次就已經難能可貴，獲選2次可說難度更高，歷來罕見。

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