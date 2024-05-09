自製掃刀砍殺老鄰居 澎湖男被判刑10年半

嫌犯自製掃刀，砍殺鄰居砍殺成傷。（資料照，馬公警分局提供）

2024/05/09 17:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公永平街今年3月10日清晨發生殺人案，男子葉明福涉嫌持掃刀砍殺董姓鄰居，當場肚破腸流，澎湖地方法院以殺人未遂罪，判處葉明福有期徒刑10年6月，又對董姓被害人兒子犯過失傷害罪，判處有期徒刑3月。被害人家屬聘請甫由澎湖縣政府社會處長退下的桂祥晟擔任律師，爭取公道。

起訴書指出，兩人是同梯好友，又是鄰居，卻長期因門前停車、堆放物品等問題積怨。3月10日凌晨5點，葉明福頭戴安全帽埋伏在暗處，看到董姓鄰居出門運動，持掃多從背後攻擊，雙方家屬聽到呼叫聲出面制止，撥打119請救護車將董男送到三總澎湖分院，緊急申請直升機醫療後送高雄榮總就醫，才救回寶貴性命。

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董男兒子在住家2樓聽到爭吵及碰撞聲，下樓驚見葉明福持長柄器械攻擊他父親，還呼喊，「我被你欺負得很慘，我就是要讓你死」，他立即上前抓住器械手柄，才驚覺裝有刀頭，雙方僵持不下，葉男兒子也出門握住刀柄，致止爸爸行凶，過程中，葉男大腿也受傷。

葉男之後絆倒，掃刀被搶下，回家途中還口出「就是要讓他死」等語。而且他在1年多前就自製凶刀備用。而被害人律師在查詢葉男財產，準備查扣索賠時，發現他早在2年前就把財產轉移，因此被依預謀殺人判處重刑。

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