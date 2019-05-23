虐死女童案開庭 爆女童生前遭媽丟進狗籠被小狗咬

2019-05-23 13:38

〔記者王俊忠／台南報導〕今年初震驚台灣社會的台南1歲半女童遭未成年生母、生母薛姓表姐、表姐夫及李姓男友人集體虐死案，出現台版《神鬼交鋒》的詐騙劇情。薛姓表姐開庭時坦承利用假冒的芸熙（女）、小宇（男）兩帳號分別與李男、女童生母交往，薛女從李男處取得350萬元；小媽媽曾把女兒關進狗籠遭小狗咬，作法十分不人道。

女童遭虐死案，今上午台南地院繼續開庭，女童生母的薛姓表姐、表姐夫、李姓男友人3名被告以「證人」身分接受檢察官、律師與法官輪流詰問。女童的生父、奶奶也到場旁聽。

薛姓表姐與丈夫、李男3人都坦承從去年11月女童住進家裡後因孩子哭鬧，就輪流以徒手、愛的小手、不求人等器具毆打女童。今年元旦他們從小琉球玩回來後，表姐假冒的芸熙在群組上說「女童身上卡到嬰靈」，要打女童，不能讓女童睡覺、不給女童吃東西，說女童如吃東西，嬰靈就會壯大、作怪。

從今年1月初到14日，每天只讓女童吃1餐奶粉；那兩週也不太讓女童睡覺，只要女童想睡，就動手毆打，李男疑曾把女童往牆上摔，1月15日凌晨前30小時，女童甚至都未進食，也是芸熙在群組上說不讓女童吃東西，女童遭凌虐到15日傍晚疑無氣息，小媽媽送醫後仍不治。

對於假冒芸熙、小宇兩人帳號分別與李男、女童生母交往，薛姓表姐坦承是她做的，她利用芸熙向李男借320萬元、自己也向李男借約30萬元，這些錢都用於家用開銷。李男說，後來得知芸熙就是小媽媽的表姐假冒的，這些錢都未還他，過去從未見過芸熙，先前發現這事後一直在蒐證，對於與薛女夫妻、小媽媽在一起的住處有東西會亂飛，也懷疑是薛女在搞鬼！

對於為何冒用芸熙身分指女童卡到嬰靈？小媽媽表姐說，有看到女童附近有另1個小孩，不知道小孩從那裡來的？對凌虐女童過程與在群組說過的話，表姐多以不知道、不記得做回應。合議庭並說，會安排嘉南療養院對薛姓表姐做精神鑑定。

女童的奶奶受訪時痛批，4名凌虐孫女的兇手，她都無法原諒，4名兇手到現在還沒有跟她道歉，把孩子打到都沒氣息了，還不送醫院，這會沒有殺人故意嗎？尤其是小媽媽的表姐冒用兩個帳號、從頭到尾都在撒謊、很可惡，她實在無法接受。

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