虐死幼女重判 家暴父變慈父求交保：抄佛經、向女兒上香

2019-03-18 22:34

〔記者楊國文／台北報導〕兒虐事件頻傳，桃園黃姓男子因不耐煩五歲女兒隨地大小便，竟腳踹、持衣架等物，揮打女兒頭部等處將她虐死，死亡時僅9公斤，明顯營養不良，被高等法院重判9年10月；高院今召開延押庭，黃男竟化身慈父，指已抄佛經懺悔，並請求給他交保，向死去女兒上香，檢方主張黃有逃亡之虞應延押，高院近日將以書面裁定。

38歲黃男開貨車為業，36歲的黃妻是家管，育有兩子、一女，因五歲女兒時常有隨地便溺習慣，屢次教導均未改善，竟罔顧父女之情，去年12月起，在桃園市住處，持衣架毆打5歲女兒頭部，並以抓癢棒毆打她的腳部、背部等處，並以腳踢她的腹部，將她打得遍體鱗傷。黃姓女童送醫時，體重僅9公斤，遠低於同年齡孩子的正常體重，嚴重營養不良，急救仍不治。

黃男辯稱，是管教女兒行為，並無凌虐女兒的意圖；黃妻、大兒子都替黃男求情，請求輕判，高院認定黃將幼女凌虐致死，日前判9年10月徒刑，並主張為防止兒虐悲據發生，應「落實社會安全網」及修法。

高院考量黃男羈押日期將於4月1日屆滿，今提訊黃召開延押庭，檢方、黃男均不服高院判決，雙雙提起上訴，黃男家屬均在旁聽席關心此案。

法官指出，黃男涉犯傷害致死重罪，又判9年10月重刑，有高度逃亡之虞。黃男庭訊坦承犯行，但並未預見會造成女兒死亡的後果，請求法官讓他在服刑前，能夠先交保回家安頓，黃男律師表示黃男在看守所以抄佛經懺悔，應不會逃亡，盼望服刑前能獲交保去女兒靈前向她上香。

高檢署指稱，黃男符合羈押要件，為確保審判能順利進行，主張應將黃男延押。法官諭知，將以書裁做出裁定，訊後，黃男被還押看守所。

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