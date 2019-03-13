老夫心臟病發猝死 妻見死不救被判刑

2019-03-13 12:54

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義一對老夫少妻，婚後感情不睦，去年4月間，因老夫不願與妻子一同前往辦理協議離婚，妻子竟對老夫施暴，老夫心臟病發失救猝死；嘉義地院認定妻子不思以和平理性方式處理婚姻問題，因疏未注意老夫當時身體狀況，給予必要協助，致因心臟病發致死，審酌妻子犯後坦承犯行，依過失致人於死罪判有期徒刑1年6月、傷害罪3月，如易科罰金，1千元抵折1日。

判決指出，老夫65歲、妻子40歲，育有2女，妻子因自己發生婚外情（婚外情對象因罪證不足，獲不起訴處分），並嫌老夫又窮又老，多次要與老夫離婚，甚至對老夫施暴，均未獲老夫同意，因而心生不滿。

去年4月4日上午8點30分，妻子到老夫經營的早餐店，欲迫使老夫一同前往辦理離婚事宜，兩人再次爭吵，妻子為免影響生意，將店門口鐵捲門放下，爭執過程中，以手拉扯、以嘴咬傷老夫。

老夫患有糖尿病，而行動遲緩，因發生爭吵及遭到施暴後，感到身體不適，欲使用遙控器將鐵捲門升起離去，但遭阻止，妻子見老夫跌坐在店內廚房附近地板，並向後仰躺不動，竟不予理會，逕自走向廚房洗菜，準備營業用食材。

後來，早餐店員工見店門未開啟，找來這對夫妻的女兒，一同拍打敲門仍無人回應，報警後，妻子接獲警方告知，才將店門打開，員警發現躺在地上的老夫仍有微弱呼吸，叫救護車送醫，但當日上午10點3分，院方宣告老夫不治。

法醫相驗，老夫死亡前狀況是心臟病發作，死亡肇因是病發前，有跟妻子發生肢體衝突，死亡結果與其有因果關係。妻子供稱，不清楚老夫有心臟病，沒有要故意氣死對方，當時老夫倒下，她認為是對方故意佯裝的，因而疏忽繼續洗菜、準備店面販售的午餐，沒有故意遺棄不理。法官採信妻子說詞，認為妻子沒有遺棄故意，但事發時未給予老夫必要協助，致老夫因心臟病發而死，實害非輕。

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