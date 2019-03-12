嗆「活82歲打82下」怕被孽孫打死 嬤報警

2019-03-12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕活越久，挨打越多下？19歲林男受完感化教育回家，卻動不動就對相依為命的阿嬤暴力相向，曾把她的頭臉、手腳都打傷，阿嬤怕被打死，趕緊聲請保護令，孫子竟變本加厲，抄起有如藤條的蒼蠅拍吼叫：「妳82歲了，不聽話就打妳82下！」阿嬤嚇到幾乎腿軟；新竹地檢署再依恐嚇與違反保護令罪嫌起訴孽孫。

林姓阿嬤指控，孫子情緒控管不佳，易怒且有攻擊性行為，遇事不如其意，動輒將物品摔在地上發洩。

去年7月孫子結束感化教育回家，仍未改變心性，帶流浪狗回家虐待來發洩情緒，她勸孫子不要這樣，反遭打傷手臂踢傷左腳，去年10月又將她放在桌上的手機，摔在地上砸壞。她認為再這樣下去不行，向法院聲請保護令。經新竹地院裁准，令孫子不得對阿嬤身體或精神騷擾、脅迫或其他不法侵害之行為。

林男不理會，去年11月底在住處將罐頭食品推倒在阿嬤床上，接著手拿蒼蠅拍恫稱：「阿嬤，妳已82歲了，如果不聽我的話，就打妳82下！」 阿嬤心生畏懼。

去年12月中旬，林男接獲地院通知，表示他先前因違反保護令，將前往桃園少年輔育院執行。林男認為阿嬤告密，又徒手打阿嬤臉頰，還用水壺蓋狠敲阿嬤的頭；阿嬤怕被孫子活活打死，報警逮人。

憂孫沒人顧 阿嬤拒安置

社工詢問是否需要強制安置時，阿嬤拒絕並且哭著說，孫子可能情緒方面的問題，有時用藥控制就比較好，如果沒吃藥，就會發作，還說她如果離開這個家，誰照顧孫子？檢方認為林男犯刑法恐嚇及家庭暴力防治法違反保護令罪嫌，將他起訴。

孽孫施虐示意圖

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/