孽孫毆嬤成性 撂話活82歲就要領鞭82下

2019-03-12 00:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕活越久，挨越多下板子？

19歲的林姓男子去年7月才接受感化教育回家，卻對相依為命的82歲阿嬤暴力相向，阿嬤怕被他打死，趕緊聲請保護令，但孫子竟變本加厲，手拿蒼蠅拍恫稱：「阿嬤，妳已經82歲了，如果妳不聽我的話，我就要打妳82下！」新竹地檢署再依恐嚇與違反保護令罪嫌起訴孽孫。

82歲的林姓阿嬤指控，孫子情緒控管不佳，易怒且有攻擊性行為，遇事不如其意，動輒將物品摔在地上發洩。去年7月孫子結束感化教育回家，仍未改變心性，帶流浪狗回家虐待來發洩情緒，她勸孫子不要這樣，竟被打傷手臂踢傷左腳，去年10月還將她放在桌上的手機摔在地上砸壞，她說這樣大家今後都不要用手機算了，孫子一聽衝出去負氣出門。她認為再這樣下去不行，遂向地院聲請保護令。

經新竹地院裁准，令孫子不得對阿嬤身體或精神上騷擾、脅迫或其他不法侵害之行為。去年11月底，林男在住處將罐頭食品推倒在阿嬤床上，並手拿蒼蠅拍恫稱：「阿嬤，妳已經82歲了，如果妳不聽我的話，我就要打妳82下！」等語，致阿嬤心生畏懼。

去年12月中旬某晚，林男接獲地院通知，表示他先前曾因違反保護令，須前往桃園少年輔育院執行，林男竟以為是阿嬤告密，徒手打阿嬤臉頰，並用水壺蓋子敲阿嬤的頭。阿嬤生怕被孫子活活打死，嚇得趕緊報警。

阿嬤感嘆地說，孫子可能有情緒方面的問題，有時用藥控制就比較好，如果沒吃藥，就會發作。檢方認為林男犯刑法恐嚇及家庭暴力防治法違反保護令罪嫌，全案提起公訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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