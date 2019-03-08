熊貓眼、腳流膿到校上課...17歲少女回家比「灰姑娘」還慘

2019-03-08 18:00

〔記者王駿杰／新竹報導〕北部一名17歲少女小玉（化名）8年前母親因病離世，父親再娶繼母，不料小玉的人生就此墜入深淵，她常遭父母過度管教虐打，曾帶著「熊貓眼」、腳流膿的傷痕到學校上課，5年內就遭社工緊急安置2次，2017年小玉又遭父母痛毆，所幸學校老師通報社會處介入，要求檢警嚴辦，並向法院聲請停止親權獲准；新竹檢方偵查終結，將小玉的生父、繼母依妨害自由、傷害等罪嫌起訴。

檢方調查，小玉的父親再娶繼母，生下兩個妹妹，不料繼母脾氣火爆，常與父親聯手管教，只要小玉稍不聽話就會動手施暴，導致小玉帶著滿身傷到校上課，2010年經校方通報社會處緊急安置，讓小玉暫離家暴環境。

事後，社工評估小玉家庭狀況改善，一度讓她返回家中，但父親與繼母還是常對小玉打罵，還讓她一人包辦家務事，小玉猶如童話故事中的灰姑娘，處境可憐。

檢方調查，2016年間小玉的父親與繼母因不滿女兒不服管教，相繼痛毆她，後來社工第二次介入緊急安置，但被安置一年多的小玉因想家，向社工要求回家，經社工評估家庭狀況，於2017年6月勉強讓小玉返家，結果父親與繼母竟故態復萌，又打得小玉眼窩瘀青、腫脹成熊貓眼，手腳、背部受傷。

小玉的老師發現後心痛不已，向社工求助，社工則傻眼，不敢置信，除將小玉安置，也決定由新竹縣府委由律師控告父親與繼母妨害自由與傷害罪嫌，地方法院也核准停止兩人的親權，由地方政府首長擔任監護人。

檢警調查發現，小玉的父親坦承有打女兒，稱只是過度管教，繼母則否認打小玉，但檢方依社工與小玉的供詞研判兩人說詞避重就輕，因此以妨害自由及傷害罪嫌起訴，並依兒福法加重2分之1從重量刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/