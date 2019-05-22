認了！永和分屍案共犯改口 美籍何傑生坦承幫助殺人

2019-05-22 21:35

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今天開庭審理永和分屍案，美籍嫌犯何傑生（Hobbie Jason Eugene）改口坦承幫助殺人犯行，但又解釋，知道可能發生不好的事情，不知會壞到什麼程度，以為只是有人會挨打，主嫌孫武生（Mayer Oren Shlomo）所為，並非他所能控制；何傑生的辯護人則說，何傑生對此事感到後悔，希望法院給予自新機會！

檢警調查，綽號「OZ」的孫武生見死者顏柏萊（Ryan）賣毒品好賺，跟著經營毒品生意，請美籍嫌犯班特（Ewart Odane Bent）、何傑生及台籍嫌犯吳宣等人加入；後來，孫武生懷疑顏柏萊成為警方線民，涉嫌於去年5月21日夥同班特，在新北市永和河濱公園內將顏柏萊殺害、分屍。

此外，孫武生還涉嫌指示吳宣買刀、案發時到河濱公園對岸把風，另要何傑生施放煙火通報、購買汽油滅證，吳宣及何傑生因此均涉犯幫助殺人罪嫌。

4嫌均否認殺人及幫助殺人犯行，不過，班特指證，當日目睹孫武生殺人後被迫參與分屍；孫武生雖否認並反咬班特涉嫌重大，不過，吳宣、何傑生均指證受孫武生指示買刀、帶煙火及汽油到場，證詞對孫武生不利。

法院今傳喚孫武生及何傑生出庭作證，孫武生在面對檢方、律師詢問時指稱，因班特威脅傷害他家人，要他買刀被拒絕後，他才會請吳宣買刀，當日，他也是受班特指示，帶著汽油及煙火前往河濱公園，抵達後，班特暫時離開，他並未跟上去，而是留在原處抽菸，未目睹過程。

不過，何傑生作證時緊咬受孫武生指示，帶著煙火及汽油到場外，並透過律師表示坦承幫助殺人罪嫌；當法院向他確認認罪與否時，他再次表示坦承幫助殺人犯行並解釋，知道可能發生不好的事情，不知會壞到什麼程度，以為只是有人會挨打，孫武生所為，並非他所能控制。

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